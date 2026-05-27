“Hay una asfixia financiera en los hogares”, aseveró una economista en cuanto al aumento de la morosidad entre las familias

La economista, Carolina Manucci, en comunicación con Canal E, analizó el fuerte crecimiento de la morosidad bancaria en Argentina y alertó sobre el deterioro de la capacidad de pago de las familias.

Según explicó Manucci, “estamos frente a un deterioro severo de lo que es la calidad de las carteras en cuanto a lo que es la morosidad”. Además, precisó que, “hay casos en los cuales se ha triplicado y hasta cuadruplicado”.

Cuáles son los porcentajes de morosidad en los distintos sectores

Asimismo, detalló que actualmente “en todo lo que es crédito personal está habiendo un 14% de morosidad, 12% en tarjetas de crédito y 7% emprendedores”, y remarcó que, “eso es lo que más marca el estrés que está habiendo de liquidez”.

Para Manucci, el centro del problema no pasa por la voluntad de pago de las personas, sino por la situación económica de los hogares. “El problema real no es que la gente tiene falta de voluntad de pago, sino lo que está pasando es que, sencillamente, hay una asfixia financiera en los hogares”, afirmó.

Las familias se endeudan para cubrir bienes básicos

A su vez, advirtió que muchas familias ya utilizan crédito para cubrir gastos esenciales. “La gente está endeudada, no pudiendo pagar y cubrir las tarjetas por alimentos. O sea, lo más básico que puede existir”, señaló.

La entrevistada también describió el crecimiento del endeudamiento para afrontar alquileres: “Gente endeudada con alquileres también, que pidieron préstamos personales para pagar alquileres, que eso sabemos que es una bola de nieve”.

En ese sentido, explicó que el contexto se agrava por las tasas de interés elevadas. “Mucho menos con tasas que, como son compuestas, realmente no ayudan para nada”, indicó.