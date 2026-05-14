Pico de producción en la cadena de girasol: “Alcanzamos el récord de este siglo con 6.600.000 toneladas de producción”

El asesor económico de ASAGIR, Jorge Ingaramo, analizó para Canal E que la cadena del girasol en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos productivos y exportadores de las últimas décadas.

Según explicó Jorge Ingaramo, el sector alcanzó marcas inéditas en producción, superficie y molienda. “Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires alcanzamos el récord de este siglo, digamos, con 6.600.000 toneladas de producción”, señaló. A eso sumó “áreas sembradas, también récord de 2.850.000 hectáreas, un rinde también récord de 23,6 quintales por hectárea, un alto rendimiento de aceite en la molienda, un récord de molienda también”.

El sector del girasol toma relevancia en el sector exportador

Asimismo, remarcó el peso del complejo en el comercio exterior argentino: “Somos el octavo complejo exportador de la Argentina con 2.175 millones de dólares”. Sobre la misma línea, sintetizó el momento del sector con una frase contundente: “No podemos quejarnos”.

Ingaramo destacó que el último informe del USDA elevó aún más las perspectivas para el próximo ciclo. “Para USDA nosotros no producimos 6,6 como dice la bolsa, sino 7 millones de toneladas, y ahora vamos a producir en la próxima 8 millones de toneladas”, afirmó.

Buena disponibilidad de humedad en ciertas zonas

A su vez, atribuyó esa previsión a la buena disponibilidad hídrica en regiones clave del norte argentino: “Cuando llueve y hay humedad en el suelo al momento de la siembra en el norte del país, Chaco, Santiago y en el norte de Santa Fe, es evidente de que siempre hay una buena cosecha”.

En ese contexto, el entrevistado aseguró que el país mantendrá su peso global: “Nosotros vamos a hacer más del 13,5% del comercio mundial”. Y añadió que la meta de largo plazo es ambiciosa: “Seguiremos peleando para duplicar las exportaciones de aceite de girasol y hacer un negocio que llegue a los 4.500 millones de dólares”.

Además, destacó que el salto productivo está apoyado en cambios estructurales. También subrayó el impacto del nuevo esquema de incentivos para la mediana industria: “Ha salido la reglamentación del RIMI, que tiene una amortización acelerada de los activos para el riego”.