Repercusiones en el mercado agrícola tras el encuentro Trump-Xi Jinping: “Hay movimiento a la baja en Chicago”

El analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y trazó un panorama marcado por la incertidumbre climática en regiones productivas, las nuevas proyecciones del informe del USDA y los movimientos especulativos del mercado local ante rumores sobre una eventual baja de derechos de exportación en Argentina.

Germán Iturriza explicó que en el centro-norte de Entre Ríos todavía persisten complicaciones para la cosecha por las lluvias acumuladas en los últimos meses. “Queda mucha soja por recolectar”, señaló, y precisó que en la región observó “una soja casi lista, pero con algunos problemas de suelo todavía”.

Repercusiones del exceso hídrico en los tiempos de cosecha

Según detalló, la principal dificultad responde al exceso de humedad: “Exceso hídrico en general, que vienen arrastrando ya hace un tiempo, tuvieron un marzo y abril muy agresivos en términos de precipitaciones”. Aún así, proyectó una mejora operativa en el corto plazo: “Hay que esperar el frente del sábado y después ya la semana que viene cosecha a full en toda esta región”.

En relación con el impacto internacional sobre los commodities agrícolas, Iturriza puso el foco en el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. “No tenemos nada en concreto, pero el mercado habla”, sostuvo. En esa línea, agregó que, “lo que podemos observar hoy es que hay movimiento a la baja en Chicago”, con retrocesos en soja, harina y aceite.

Las distintas variantes del comercio chino

Luego, manifestó que uno de los puntos clave de la negociación pasa por el eventual regreso de compras agresivas de maíz estadounidense por parte de China. “Empezó a aparecer en la mesa de negociación la posibilidad de que China vuelva a comprar maíz norteamericano de manera agresiva”, afirmó.

Uno de los tramos más relevantes estuvo centrado en el informe mensual del USDA y sus proyecciones para la campaña global. “Está poniendo muy buena producción para adelante, un incremento de 7 millones de toneladas contra el año pasado”, explicó el entrevistado. Ese volumen adicional, principalmente en Europa, Rusia y Ucrania, podría generar un fuerte excedente.

Por eso, remarcó: “Hay una luz amarilla para el que está pensando en sembrar girasol en Argentina”. Y recomendó cautela: “Si incrementa 7 millones no me voy a meter en ese mercado metiendo hectáreas adicionales”.