Petróleo cae mientras Irán dice que continúa diálogo con EE.UU. para terminar la guerra

El petróleo bajó ante las esperanzas de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz pese a las nuevas hostilidades y la incertidumbre sobre el vital estrecho de Ormuz.

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El Brent cayó hasta cerca de US$96 por barril tras subir casi un 4% el martes, mientras que el West Texas Intermediate rondaba los US$90. Un funcionario iraní dijo el miércoles que continúan los contactos indirectos con Estados Unidos y que las reservas de uranio altamente enriquecido del país no están en la agenda de las conversaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que cualquier pacto de paz probablemente tardará algunos días en concretarse.

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El estrecho, la vía marítima clave por donde fluía una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial en tiempos de paz, permanece prácticamente cerrado, sujeto a bloqueos de Estados Unidos e Irán. Sin embargo, al menos dos superpetroleros no iraníes salieron del punto de estrangulamiento el martes, la primera vez en una semana que 4 millones de barriles de crudo no sancionado cruzan Ormuz.

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“La caída de los precios se produjo en parte después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera que un acuerdo provisional está a solo un par de días”, dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management. “Debemos esperar otra jornada de nerviosismo. Por ahora, sin embargo, el mercado probablemente seguirá optimista, asumiendo que es solo cuestión de tiempo antes de que el estrecho de Ormuz reabra”.

En una señal de alivio de las preocupaciones sobre el suministro en Europa, el ministro de Finanzas de Francia dijo a RMC Radio y BFM TV que durante los próximos dos meses el país no estaba preocupado por la disponibilidad de diésel, gasolina y combustible para aviones.

“Los viajes de vacaciones estarán bien”, dijo.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump reunirá a su gabinete en la Casa Blanca el miércoles, trasladando el encuentro desde la ubicación originalmente prevista en la residencia presidencial de Camp David debido al clima. Esto ocurre mientras persisten puntos críticos en las conversaciones con Irán, incluyendo los US$24.000 millones en activos congelados de Teherán y su reticencia a permitir el libre tránsito por el Estrecho.

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En otro frente, Rusia evalúa restricciones a las exportaciones de diésel, según Interfax. El país es un importante exportador de ese combustible.

GZ