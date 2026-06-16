Paritaria aceiteros: fracasó la negociación salarial y CIARA propone ajustes mensuales por inflación

La negociación paritaria entre las empresas del sector aceitero y los sindicatos volvió a quedar estancada este martes. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) informó que la audiencia realizada en el marco de la conciliación obligatoria concluyó sin avances, luego de que los gremios rechazaran la propuesta empresarial de actualizar los salarios mensualmente en línea con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Según detalló la entidad empresaria a través de un comunicado, el encuentro había sido solicitado por la propia cámara con el objetivo de acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto salarial que mantiene en tensión a una de las actividades más importantes del complejo agroexportador argentino.

"La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del INDEC y de esa manera no perder poder adquisitivo", señalaron desde CIARA.

Sin embargo, la cámara sostuvo que no encontró voluntad de negociación por parte de los gremios para avanzar sobre esa alternativa.

Qué propone CIARA para los salarios aceiteros

La propuesta presentada por las empresas consiste en establecer una actualización automática de los salarios todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Desde la industria sostienen que este mecanismo permitiría garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y remarcan que se trata de la única alternativa viable en el actual contexto económico.

"CIARA insiste en que la propuesta presentada es la única viable para defender los salarios aceiteros", indicó la entidad.

El reclamo de los sindicatos aceiteros

El rechazo sindical ocurre en medio de un conflicto que se profundizó a fines de mayo, cuando la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

En ese momento, los gremios denunciaron que las empresas habían ofrecido una recomposición salarial del 0% y reclamaron elevar el salario mínimo del sector desde los actuales $2.344.000 hasta $2.802.754, lo que representa un incremento cercano al 20%.

Según los sindicatos, el compromiso asumido en la negociación del año pasado establecía una revisión salarial durante este período para analizar el impacto de las variables económicas sobre los ingresos de los trabajadores.

Además, argumentaron que el complejo agroindustrial registró niveles récord de producción y que las empresas se vieron beneficiadas por la reducción de los derechos de exportación, por lo que consideran que existe margen para una mejora salarial superior a la inflación.

La respuesta de las empresas

Desde CIARA consideran que el reclamo gremial resulta excesivo. Según la entidad, el salario inicial aceitero se ubica actualmente en $2,34 millones, aproximadamente un 67% por encima del promedio del empleo privado registrado en Argentina.

La cámara también sostiene que el salario promedio ponderado del sector alcanza los $4,9 millones mensuales y asegura que los ingresos de los trabajadores crecieron por encima de la inflación en los últimos años.

Asimismo, destacan que desde enero los salarios aceiteros acumulan una suba del 13,5%, por encima de la inflación acumulada en el mismo período, y que las empresas otorgaron anticipos promedio de $600.000 por trabajador para cubrir la evolución de los precios durante el primer semestre.

Qué puede pasar con la conciliación obligatoria

La conciliación obligatoria vigente finalizará el próximo 18 de junio. Sin embargo, CIARA considera que la Secretaría de Trabajo podría extenderla por una semana adicional, hasta el 25 de junio, utilizando las facultades que le otorga la legislación laboral. La eventual prórroga permitiría mantener abiertas las negociaciones y evitar nuevas medidas de fuerza en un sector clave para la generación de divisas de la economía argentina.

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FN