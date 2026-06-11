El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) y la Cámara de Concesionarios de Servicios del Automóvil Club Argentino (CCS) sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores de la actividad. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Número 454/06. El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las remuneraciones devengadas que se abonan durante el sexto mes del año.

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La diagramación de las planillas salariales incluyó valores fijos que corren de manera uniforme para todo el período de vigencia pautado. El esquema prevé además de forma obligatoria la liquidación de una Gratificación Extraordinaria No Remunerativa (GENR) mensual junto con adicionales remunerativos y subsidios convencionales calculados según las categorías y el servicio efectivo dentro del establecimiento.

Los sueldos básicos de los operarios bajo convenio del ACA

Las planillas salariales vigentes determinaron los siguientes montos correspondientes a los haberes básicos de la actividad para cada escalafón convencional al 1° de abril de 2026 (vigentes para el mes de junio):

- Conductores vehículos de transporte (Auxilio Mecánico) - Oficial Superior (C/ART.11): dispone de un sueldo básico de $2.080.269.

- Conductores vehículos de transporte (Auxilio Mecánico) - Oficial de Primera (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.954.418.

- Conductores vehículos de transporte (Auxilio Mecánico) - Oficial (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.891.888.

- Conductores vehículos de transporte (Auxilio Mecánico) - Inicial hasta 1 año (C/ART.11): dispone de un sueldo básico de $1.636.412.

- Mecánico Mantenimiento Flota (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.954.418.

- Playeros y Expendedores de combustibles - Oficial Superior Especializado (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.615.554.

- Playeros y Expendedores de combustibles - Oficial Superior (C/ART.11): dispone de un sueldo básico de $1.516.992.

- Playeros y Expendedores de combustibles - Oficial de Primera (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.462.456.

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- Playeros y Expendedores de combustibles POLIVALENTE - Oficial Superior Especializado (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.615.554.

- Playeros y Expendedores de combustibles POLIVALENTE - Oficial Superior (C/ART.11): dispone de un sueldo básico de $1.516.992.

- Playeros y Expendedores de combustibles POLIVALENTE - Oficial de Primera (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.462.456.

- Playeros y Expendedores de combustibles POLIVALENTE - Oficial (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.349.060.

- Mecánico Taller - ACA - Oficial Superior: dispone de un sueldo básico de $1.604.838.

- Mecánico Taller - ACA - Oficial de Primera: cuenta con un sueldo básico de $1.524.945.

- Mecánico Taller - ACA - Oficial: percibe un sueldo básico de $1.447.446.

- Administrativos - Administrativo A: cuenta con un sueldo básico de $1.340.340.

- Administrativos - Administrativo B: percibe un sueldo básico de $1.289.567.

- Maestranza-Choferes y Serenos - Única: dispone de un sueldo básico de $1.224.415.

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- Operario Múltiple POLIVALENTE - Oficial Superior Especializado (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.523.389.

- Operario Múltiple POLIVALENTE - Oficial Superior (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.430.449.

- Operario Múltiple POLIVALENTE - Oficial de Primera (C/ART.11): dispone de un sueldo básico de $1.379.025.

- Operario Múltiple POLIVALENTE - Oficial (C/ART.11): cuenta con un sueldo básico de $1.349.060.

- Operario Múltiple POLIVALENTE - Medio Oficial (C/ART.11): percibe un sueldo básico de $1.297.732.

- Operario Múltiple - Oficial Superior Especializado: dispone de un sueldo básico de $1.537.588.

- Operario Múltiple - Oficial Superior: cuenta con un sueldo básico de $1.444.147.

- Operario Múltiple - Oficial de Primera: percibe un sueldo básico de $1.349.060.

- Operario Múltiple - Oficial: dispone de un sueldo básico de $1.314.665.

- Operario Múltiple - Medio Oficial: cuenta con un sueldo básico de $1.297.732.

Las categorías "SIN ART. 11" de Playeros y Expendedores de Combustibles percibirán el 70% de los valores establecidos en sus respectivos escalafones con Artículo 11.

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Las condiciones de las asignaciones no remunerativas y adicionales convencionales

La reglamentación de las asignaciones pautó que los empleadores de la actividad deberán liquidar a todos los trabajadores convencionados una cuota mensual bajo la denominación de "Gratificación Extraordinaria No Remunerativa" (GENR) correspondiente al período de junio.

El texto oficial determinó que este importe de carácter excepcional se liquidará juntamente con el salario de cada mes, aclarándose que las ausencias por licencias ordinarias no afectarán su percepción integral, ni tampoco podrán mermar su base de cálculo los adelantos de sueldo otorgados bajo el artículo 30 del convenio.

Asimismo, las sumas emergentes de la GENR tendrán incidencia directa en el pago de la Primera Cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y en el cálculo de vacaciones y horas extras, incorporándose definitivamente a los salarios básicos a partir del 1° de julio de 2026 mediante un proceso de grossing up.

El documento de las federaciones y la cámara empresaria fijó de forma expresa que se abonarán los adicionales de producción y presentismo del sector, entre los que destacan el Presentismo de Administrativos ($263.491) y el Presentismo de Maestranza ($211.764), así como el Adicional Taller Mecánico ($64.977) y el Adicional Multifunción ($64.553).

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En paralelo, las empresas abonarán los subsidios del artículo 31 del convenio sobre los valores netos vigentes, que abarcan beneficios como $179.528 por casamiento o nacimiento, $357.210 por fallecimiento de hijos, cónyuge, padres o padres políticos, y un monto mensual de $90.223 para el personal con hijos discapacitados o que utilicen idiomas extranjeros. Finalmente, la Asignación Remuneratoria Vacacional del artículo 14 quedó fijada de forma bruta en $816.297 para el sector de Auxilio Mecánico y en $656.791 para las restantes categorías del convenio.

GZ