El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y las cámaras empresarias de la actividad sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores del sector. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Número 659/13. El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las remuneraciones devengadas que se abonan durante el sexto mes del año.

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La diagramación de las planillas salariales incluyó valores fijos que corren de manera uniforme para todo el período de vigencia pautado. El esquema prevé además de forma obligatoria la liquidación de una suma fija adicional mensual junto con los adicionales convencionales por título y origen legal calculados según las pautas de servicio efectivo dentro del establecimiento.

La presentación del texto contó con la firma y el aval del secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta, junto a las autoridades de los sectores representativos correspondientes. Por la parte empresaria, firmaron los directivos de las cámaras asociadas que convalidaron la grilla salarial vigente.

Los sueldos básicos de los profesionales de la actividad farmacéutica

Las planillas salariales vigentes determinaron los siguientes montos correspondientes a los haberes básicos de la actividad para cada escalafón convencional:

- Cadetes: dispone de un sueldo básico de $1.293.737,56. El esquema asignó además dos sumas no remunerativas obligatorias para este mes: una de $87.350,43 y otra de $14.558,40.

- Aprendiz Ayudante: cuenta con un sueldo básico de $1.293.737,56. Al igual que la categoría anterior, se le asignaron montos no remunerativos complementarios de $87.350,43 y de $14.558,40.

- Personal Auxiliar Interno y Externo: percibe un sueldo básico de $1.366.186,84. Las planillas pautaron para este segmento una suma no remunerativa de $92.242,05 junto a un adicional no remunerativo de $15.373,67.

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- Personal con Asignación Específica: dispone de un sueldo básico de $1.452.737,87. La grilla convencional determinó para este mes un concepto no remunerativo de $98.085,79 y una suma no remunerativa de $16.347,63.

- Ayudante en Gestión de Farmacia: cuenta con un sueldo básico de $1.452.737,87. El cuadro técnico pautó la asignación de un extra no remunerativo de $98.085,79 acoplando un monto no remunerativo de $16.347,63.

- Personal en Gestión de Farmacia: percibe un sueldo básico de $1.777.306,78. El desglose de la federación fijó un importe no remunerativo de $120.000,00 junto con un adicional no remunerativo de $20.000,00.

- Farmacéutico: dispone de un sueldo básico de $1.962.632,78. Las planillas de control determinaron el pago de una suma no remunerativa de $132.512,82 y un concepto no remunerativo adicional de $22.085,47.

Las condiciones de las asignaciones adicionales y beneficios convencionales

La reglamentación de las asignaciones pautó que los empleadores de la actividad deberán liquidar a todos los trabajadores convencionados una suma fija mensual bajo la denominación "Adicional por Título y Origen Legal" equivalente al 10% del sueldo básico correspondiente a cada categoría del período de junio. El texto oficial determinó que este importe de carácter remunerativo se liquidará juntamente con los haberes del mes, aclarándose que las licencias legales o la jornada completa regulada no afectarán su percepción integral conforme a las normativas vigentes del sector.

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El documento de las federaciones y las cámaras fijó de forma expresa que esta estructura será computable para la liquidación de los beneficios de ley habituales de la seguridad social. En paralelo, las empresas abonarán las bonificaciones por permanencia en el servicio y los adicionales fijos estipulados por el convenio, que garantizan una compensación adecuada sobre los valores de escala vigentes para todos los profesionales integrados en los establecimientos de salud farmacéutica y bioquímica del país.

GZ/ff