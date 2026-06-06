Cómo funcionará el nuevo sistema digital para retirar medicamentos en las farmacias

Los troqueles de cartón que forman parte del paisaje de los mostradores de las farmacias desaparecerán de la vista dentro de un semestre. Los troqueles serán reemplezados por códigos de barra y tokens en todos los lugares donde se dispensen medicamentos.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo sistema para la entrega de medicamentos en farmacias que reemplazará progresivamente los soportes físicos por mecanismos digitales de validación e identificación de pacientes. La medida fue establecida mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud y deberá ser implementada por todas las farmacias del país en un plazo máximo de 180 días.

La iniciativa apunta a modernizar los procedimientos de dispensa de medicamentos ambulatorios y generar registros electrónicos más precisos de cada operación realizada. Según explicaron desde la cartera sanitaria, el objetivo es fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de los medicamentos y facilitar las tareas de auditoría dentro del sistema de salud.El Gobierno fijó un nuevo sistema digital para retirar medicamentos de las farmacias: cómo habrá que hacer

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de herramientas digitales para identificar a los pacientes al momento de retirar sus medicamentos. Para ello, las farmacias podrán utilizar tokens digitales, credenciales electrónicas u otros mecanismos equivalentes de autenticación.

Paso a paso: cómo será el retiro de medicamentos

Una vez que el sistema entre en funcionamiento de manera obligatoria, el procedimiento será completamente digital.

Primero, el médico emitirá la receta electrónica y esta quedará registrada en la plataforma correspondiente.

Luego, el paciente deberá presentarse en la farmacia con su token digital, credencial electrónica o mecanismo de identificación habilitado .

La farmacia validará la identidad mediante el sistema informático autorizado y verificará que la receta se encuentre vigente. Tras esa comprobación, se realizará la entrega del medicamento y la operación quedará registrada digitalmente.

Cómo consultar las farmacias abiertas las 24 horas en destinos remotos o localidades pequeñas

En los casos en que un familiar o tercero retire la medicación, deberá contar con una autorización digital otorgada por el titular. Además, la farmacia solicitará y registrará el documento de identidad de la persona que efectúe el trámite, independientemente de si se trata del paciente o de un autorizado.

Los documentos podrán ser emitidos por organismos nacionales o extranjeros siempre que permitan acreditar la identidad de forma fehaciente. Toda la información quedará almacenada electrónicamente y podrá ser utilizada para controles y auditorías.

Los sistemas deberán garantizar que quien retire el medicamento sea efectivamente el titular de la receta o una persona previamente autorizada. Además, las plataformas tendrán que contar con mecanismos seguros para la validación y el resguardo de la información.

Farmacias se oponen a la venta de medicamentos en góndolas

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la coexistencia de múltiples sistemas de gestión dificulta actualmente el intercambio de información entre organismos y prestadores. Por ese motivo, la nueva estrategia busca mejorar la interoperabilidad y optimizar el seguimiento de los medicamentos dentro del sistema sanitario.

Entre los beneficios esperados figuran una mayor trazabilidad de los medicamentos, la reducción del uso de documentación física, la agilización de los procedimientos administrativos y un refuerzo de la seguridad para los pacientes.

La Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud será la encargada de establecer los lineamientos técnicos que deberán cumplir las plataformas utilizadas por las farmacias. Además, podrá definir protocolos de contingencia para los casos en que existan problemas de conectividad o interrupciones temporales de los sistemas digitales.

Psicofármacos: las farmacias como red de contención

El cumplimiento de la normativa será obligatorio para todos los organismos y entidades alcanzados por la fiscalización del Ministerio de Salud, que deberán completar las adecuaciones técnicas dentro de los 180 días establecidos por la resolución.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de salud digital que permita registrar, consultar y auditar electrónicamente toda la información vinculada a la entrega de medicamentos, fortaleciendo los mecanismos de control y reduciendo errores administrativos dentro del sistema sanitario argentino.

CS