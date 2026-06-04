El consumo diario de alimentos ultraprocesados, que abarca desde fiambres comunes hasta snacks envasados, incrementa de manera drástica el riesgo de desarrollar demencia y deterioro cognitivo. Así lo determinó un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, el cual concluyó que las personas que basan su dieta en estos productos procesados tienen un 58 por ciento más de probabilidades de padecer este síndrome neurodegenerativo en comparación con quienes llevan una alimentación natural.

La investigación, publicada en la revista científica American Journal of Public Health, realizó un seguimiento detallado sobre más de 5.300 ciudadanos estadounidenses a lo largo de un período de 10 años. Los datos obtenidos permitieron comprobar que aquellos individuos con hábitos alimenticios ligados a la denominada "comida basura" también presentaron un 46 por ciento más de riesgo de manifestar un deterioro cognitivo leve.

De acuerdo con el análisis de los expertos, las carnes procesadas como el tocino, las salchichas y el jamón de producción masiva se posicionaron como los factores que más contribuyen a la aparición de esta patología. La composición de estos alimentos suele incluir un alto contenido de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, además de elementos aditivos que no se usan en la gastronomía hogareña.

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La profesora Cindy Leung, coautora del estudio y miembro de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, advirtió sobre la falta de umbrales seguros en la ingesta de estos componentes industriales. "El simple hecho de decir que uno no consume todas las calorías de alimentos ultraprocesados no es garantía, ya que quizás no exista un nivel seguro", detalló la especialista en nutrición.

Componentes nocivos y el efecto protector de los alimentos integrales

Los informes de la Fundación Británica del Corazón citados en la investigación señalan que los ultraprocesados poseen aditivos industriales como conservantes, emulsionantes, edulcorantes y colorantes. Estas sustancias químicas permiten otorgarles una larga vida útil a los productos en las góndolas, pero se sospecha que son las responsables de gatillar efectos inflamatorios negativos en el organismo.

Los pacientes que consumen más de dos libras diarias (equivalente a poco menos de medio kilogramo) de estas sustancias artificiales ingresan en la franja de mayor vulnerabilidad médica. Si bien el estudio científico aclara que no se puede establecer una relación de causa directa total, los médicos tratantes indicaron que el vínculo es "biológicamente plausible" debido al impacto sistémico de la inflamación.

los ultraprocesados poseen aditivos industriales como conservantes, emulsionantes, edulcorantes y colorantes.

Respecto de los mecanismos biológicos implicados, el endocrinólogo Alex Henney, perteneciente a la Universidad de Liverpool, manifestó que el consumo crónico de estos alimentos ultraprocesados actúa como un catalizador directo de la obesidad, la diabetes tipo 2 y diversas afecciones cardiovasculares. Todas estas patologías médicas preexistentes se encuentran catalogadas como factores de riesgo que aceleran el desarrollo de la demencia.

A pesar de los índices alarmantes de la publicación, el trabajo de campo de la Universidad de Harvard también arrojó conclusiones alentadoras para la medicina preventiva. Las personas evaluadas que mantenían una nutrición basada en alimentos integrales mínimamente procesados registraron un 41 por ciento menos de probabilidades de sufrir deterioro en sus funciones cerebrales.

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La adopción de dietas compuestas por frutas y verduras frescas, legumbres, cereales integrales y carnes sin procesar demostró un rol protector sobre la salud mental durante el envejecimiento. Los científicos a cargo del informe enfatizaron la necesidad de modificar los hábitos de compra para contrarrestar el avance de las enfermedades de la memoria en la población adulta.

El debate médico en torno al impacto de la alimentación cobra fuerza frente a las proyecciones globales de los sistemas de salud pública. Tomando como referencia los registros del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido aportados en el informe, se estima que para el año 2030 la cantidad de personas diagnosticadas con cuadros de demencia superará el millón debido al incremento de la expectativa de vida y las transformaciones en la dieta contemporánea.

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