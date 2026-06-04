HyperSperm, la innovación argentina que mejora la fertilización in vitro y abre una nueva esperanza para miles de parejas

Argentina dio un paso significativo en el campo de la medicina reproductiva con el desarrollo de HyperSperm, una tecnología creada por investigadores argentinos que busca mejorar las probabilidades de éxito en los tratamientos de fertilización in vitro (FIV). La innovación ya permitió el nacimiento de once bebés y sus resultados generan expectativas entre especialistas y pacientes.

El anuncio fue realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el marco del Día Mundial de la Fertilidad. La tecnología fue desarrollada por la empresa biotecnológica Fecundis y propone una estrategia diferente a la utilizada habitualmente en reproducción asistida.

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Actualmente, en Argentina se realizan cerca de 25.000 tratamientos de fertilidad asistida por año, aunque solo alrededor de 5.000 culminan con un nacimiento. Esta diferencia refleja uno de los principales desafíos que enfrenta la medicina reproductiva en todo el mundo: aumentar las tasas de éxito de los procedimientos.

Qué es HyperSperm y cómo funciona

La principal característica de HyperSperm es que reproduce en el laboratorio los cambios bioquímicos que los espermatozoides experimentan de forma natural dentro del aparato reproductor femenino antes de encontrarse con el óvulo.

A diferencia de otras herramientas que se enfocan en seleccionar los mejores gametos o embriones, esta tecnología busca mejorar funcionalmente al espermatozoide antes de la fecundación, aumentando su capacidad para contribuir al desarrollo embrionario.

Según explicó Darío Krapf, investigador del CONICET y cofundador de Fecundis, la propuesta representa un cambio de paradigma. “Nuestra misión es ayudar a que más pacientes puedan llegar antes al resultado que más esperan: volver a casa con un bebé”, señaló.

Los resultados del trabajo fueron publicados recientemente en la revista científica Journal of Translational Medicine y muestran mejoras concretas respecto de los procedimientos tradicionales de fertilización in vitro.

Los resultados que mostró el estudio

De acuerdo con la investigación, la aplicación de HyperSperm permitió incrementar en un 16% la cantidad de embriones transferibles por cada ciclo de FIV, un dato considerado relevante para mejorar las posibilidades de embarazo.

Además, los investigadores observaron que el 50% de los embriones obtenidos presentaba una dotación cromosómica normal, conocida como euploidía. Esta condición es fundamental para lograr embarazos viables y reducir el riesgo de pérdidas gestacionales tempranas.

Los especialistas destacan que este porcentaje representa una mejora cercana al 20% en comparación con los procedimientos convencionales. En términos prácticos, significa que más embriones tendrían potencial para convertirse en embarazos a término.

Cómo se realizó la investigación

El ensayo se llevó adelante entre agosto de 2023 y diciembre de 2025 en las clínicas Pregna Medicina Reproductiva, In Vitro Buenos Aires y Fertya Medicina Reproductiva. Participaron 41 parejas que tenían indicación médica para realizar fertilización in vitro mediante el método tradicional.

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Para evaluar los resultados, los investigadores utilizaron un diseño experimental conocido como “brazo partido”. Las muestras de óvulos y espermatozoides de cada pareja fueron divididas en dos grupos: uno siguió el procedimiento convencional y el otro incorporó el tratamiento con HyperSperm antes de la fecundación.

Durante los primeros tres días de desarrollo embrionario no se observaron diferencias significativas. Sin embargo, a partir de esa etapa comenzaron a evidenciarse ventajas en los embriones generados con los espermatozoides tratados, que alcanzaron con mayor frecuencia el estadio de blastocisto y mostraron una mejor calidad genética.

Desde el nacimiento del primer bebé concebido mediante fertilización in vitro, hace 48 años, se estima que entre 10 y 13 millones de personas han nacido gracias a técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, las tasas globales de éxito continúan rondando el 30%, pese a los avances tecnológicos de las últimas décadas.

LV / EM