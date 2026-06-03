Vacunas antigripales: Mario Lugones confirmó el envío total de dosis y cuestionó la baja cobertura en Buenos Aires y Formosa

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, brindó este miércoles un balance de la campaña de vacunación antigripal, asegurando que el Ejecutivo nacional ha finalizado con éxito el envío del 100% de las dosis previstas para todo el territorio argentino. Alcanzó la totalidad de las jurisdicciones, el PAMI, obras sociales y diversas instituciones.

Según el informe oficial difundido a través de la red social X (ex Twitter), el Ministerio de Salud detalló que, desde el comienzo de la estrategia sanitaria, se han distribuido más de 8 millones de dosis.

Asimismo, desde el organismo destacaron una reciente etapa de refuerzo: "A partir de los pedidos realizados por las provincias, enviamos más de 550 mil dosis adicionales para reforzar la vacunación de adultos", señalaron desde el área de comunicación ministerial, subrayando el carácter federal de la medida.

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Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, desde el 27 de septiembre de 2024

El anuncio, sin embargo, no se limitó a la cuestión operativa: el ministro Lugones utilizó el hilo de la red social para trazar una comparación directa entre el desempeño de los distintos distritos en materia de inmunización. Al destacar el éxito de la campaña en provincias donde el oficialismo nacional tiene una gestión favorable, mencionó el caso de Jujuy, señalándola como una de las jurisdicciones "con mejores coberturas" del país.

Su elogio funcionó como preámbulo para una crítica dirigida a los gobiernos provinciales de signo peronista. Lugones apuntó directamente a las administraciones de Buenos Aires y Formosa, a las que cuestionó por registrar "porcentajes bajos en distintos grupos" poblacionales.

A partir de este movimiento, el titular de la cartera de Salud busca trasladar la responsabilidad sobre las tasas de cobertura a los ministerios de salud locales, en un contexto donde el Gobierno nacional intenta consolidar su mensaje de gestión eficiente frente a las provincias bajo control opositor.

Neumonólogos advierten que las próximas semanas serán críticas por el avance de la gripe A (H3N2)

La Argentina ingresó formalmente en la temporada de mayor circulación de virus respiratorios. Ante este escenario, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) emitió una advertencia clave: si bien los casos actuales se mantienen estables en comparación con 2025, las próximas semanas serán determinantes para definir la curva epidemiológica del otoño-invierno.

A lo largo de las primeras 16 semanas del año, el sistema de salud nacional reportó 88 casos de influenza. De ellos, se identificó que 47 corresponden a la cepa gripe A (H3N2) subclado K, la cual captó la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su alta capacidad de transmisión.

Del mismo modo, los expertos prevén un incremento sostenido del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis en lactantes y una amenaza significativa para adultos mayores y pacientes con patologías crónicas.

Las medidas de higiene cotidiana siguen siendo el primer escudo de defensa contra la propagación de virus

Los neumonólogos enfatizaron que existen sectores de la población cuya vulnerabilidad frente a las infecciones respiratorias es mayor. Los grupos que deben extremar cuidados son: adultos mayores, personas gestantes, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas y personas inmunocomprometidas.

A partir de la Sección Infecciones Respiratorias de la AAMR desestimaron la idea de que "ya es tarde" para vacunarse. Por el contrario, recalcaron que este es el momento oportuno para recibir las dosis y disminuir drásticamente las tasas de internaciones y complicaciones graves.

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Frente a la aparición de fiebre persistente o dificultad para respirar, los profesionales instan a la población a no minimizar los cuadros y realizar una consulta temprana al centro de salud más cercano.

MV