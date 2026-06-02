Cáncer de páncreas: una píldora duplica la supervivencia de pacientes graves

El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que existen: apenas el 13% de los pacientes están vivos a 5 años del diagnóstico. Pero un nuevo fármaco genera esperanzas, ya que en un nuevo estudio duplicó los meses de supervivencia de los pacientes más graves.

La novedad se presentó entre aplausos en el Congreso de la Sociedad de Oncología Clínica de los Estados Unidos (ASCO, por sus siglas en inglés) y se publicó simultáneamente en la revista New England Journal of Medicine. Se trata de un fármaco sofisticado que se administra por vía oral.

Un órgano indispensable y vulnerable

El páncreas es un órgano en el abdomen que ayuda a diferir la comida y controla los niveles de azúcar en la sangre. El cáncer de este órgano (adenocarcinoma de páncreas) ocurre cuando las células del páncreas crecen incontrolablemente, generando un tumor. Este tumor no solo afecta al páncreas sino que también puede alterar los conductos biliares, la vesícula y el hígado.

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El cáncer de páncreas suele manifestarse con los siguientes síntomas:

Dolor de estómago, que se extiende hasta los costados o hasta la espalda.

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Ictericia: cuando la piel y la parte blanca de los ojos presentan un color amarillento.

Heces de color claro o flotantes.

Orina de color oscuro.

Picazón.

Lamentablemente, los síntomas aparecen tardíamente y, cuando se realiza el diagnóstico, ya muchas veces es tarde para tratarlo.

Cambio de paradigma

Durante décadas, los científicos trabajaron incansablemente para encontrar soluciones para este tipo de cáncer, que se suele se diagnosticar tarde y tiene pocos tratamientos. Ahora, se revelaron los resultados del estudio clínico realizado con 500 pacientes con cáncer de páncreas metastásico: el nuevo fármaco, daraxonrasib, casi duplicó la supervivencia de los pacientes.

"Estos resultados suponen un cambio radical para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico que presentan una mutación en el gen KRAS", declaró Rachna Shroff, jefa de la división de hematología/oncología del Centro Oncológico de la Universidad de Arizona.

En muchos cánceres, hoy se hace un perfil molecular del tumor, para detectar sus mutaciones genéticas y adecuar cada fármaco a ellas. Esta medicina de precisión, donde se administra un medicamento para cada tumor específico, es la que permite al daraxonrasib atacar las mutaciones de la proteína RAS que están presentes en el 90% de los casos de cáncer de páncreas.

A diferencia de terapias anteriores que apuntaban a un solo subtipo de mutación, este nuevo fármaco cubre la mayor parte del espectro de mutaciones RAS.

Sobrevida duplicada

Los pacientes con cáncer de páncreas metastásico en fase 4 tienen un pronóstico de vida de apenas tres meses. El ensayo clínico que se presentó ante miles de oncólogos en Chicago fue aclamado porque los pacientes tratados con daraxonrasib sobrevivieron 13 meses versus 6 meses con quimioterapia.

El daraxonrasib "no cura el cáncer, pero es un paso muy importante hacia adelante", dijo Zev Wainberg, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien codirigió el estudio.

“La inhibición dirigida de RAS mediante un inhibidor oral está cambiando el panorama de esta terrible enfermedad. Ver esta magnitud de beneficio en un ensayo aleatorizado de fase III es muy alentador para todos los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y representa un cambio de paradigma para una enfermedad mortal”, subrayó Wainberg.

Con estos resultados, el fármaco será presentado ante las autoridades sanitarias (FDA y EMA, en Estados Unidos y Europa, respectivamente) para lograr su autorización y comercialización.