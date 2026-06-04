La mayor hazaña de Maja Chwalinska fue ganarle a la depresión: "Los resultados ya no me definen"

La polaca Maja Chwalinska, 114ª jugadora mundial y que accedió al cuadro principal tras pasar por las rondas previas de clasificación, se clasificó a la final de Roland Garros después de ganar este jueves en la segunda semifinal a la rusa Diana Shnaider (23ª).

Chwalinska, de 24 años, se impuso en 2 horas y 10 minutos, por un marcador de 7-6 (7/4) y 6-4, y se enfrentará el sábado en la final a otra rusa, Mirra Andreeva (8ª, 19 años), que antes había batido 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

En la era Open, únicamente Emma Raducanu había logrado acceder a la final en un torneo del Grand Slam tras salir de las rondas de clasificación: fue en el Abierto de Estados Unidos de 2021 y la británica se proclamó campeona.

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Nadie contaba con Chwalinska antes de esta quincena en la capital francesa, ya que su mejor resultado en un torneo del circuito principal eran los cuartos de final del WTA 250 de Cluj-Napoca, en febrero.

Pero la tenista polaca consolidó una transformación profunda que excede lo estrictamente deportivo.

Entre 2019 y 2021, Chwalinska luchó contra una depresión. "Lo que más me gustaba se convirtió de repente en una fuente de sufrimiento", contaba en junio de 2022 en la web de la WTA.

"Asociaba el tenis con presión, estrés y lágrimas", lo que la convenció de hacer una pausa en su carrera entre julio y septiembre de 2021.

De vuelta a casa de sus padres, la zurda fue reconstruyéndose poco a poco. "Ya no soy tan exigente conmigo misma", relata. "Antes, cuando pegaba una mala derecha, me repetía que era malísima. Ya no me flagelo".

Chwalinska retomó finalmente su carrera a comienzos de octubre de 2021, en el circuito ITF (la tercera división del tenis profesional). Volvió a saborear la victoria a finales de noviembre, en la primera ronda de un torneo ITF en Milovice, en la República Checa.

Luego de haber tocado fondo a nivel emocional y de poner en pausa su carrera profesional en 2021, la atleta logró reconstruir su identidad dentro y fuera de las canchas, un proceso de resiliencia que hoy tiene su reflejo en el circuito internacional.

La clave del proceso de recuperación de la tenista radicó en un cambio de paradigma conceptual y existencial. Durante los meses más complejos de su tratamiento, el principal objetivo de Chwalińska fue separar de forma definitiva su valor como persona de los resultados numéricos que obtenía en una cancha de tenis.

"Los resultados ya no me definen", llegó a declarar con posterioridad, marcando un punto de quiebre en su mentalidad.

ds