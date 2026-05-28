Quién es Francisco Cerúndolo, el tenista argentino que se consolidó entre la élite del circuito ATP

Francisco Cerúndolo dejó de ser una promesa hace tiempo. Con un estilo agresivo desde el fondo de la cancha, una fuerte adaptación al polvo de ladrillo y una evolución sostenida en el circuito profesional, el tenista argentino se convirtió en uno de los nombres más importantes del tenis sudamericano y en una referencia de la nueva generación albiceleste.

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open 2026

Nacido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1998, Cerúndolo creció en una familia estrechamente ligada al deporte. Su padre, Alejandro “Toto” Cerúndolo, fue tenista y entrenador, mientras que su madre, María Luz Rodríguez, desarrolló una carrera vinculada a la psicología deportiva.

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El deporte atraviesa a todo el clan familiar. Su hermano menor, Juan Manuel Cerúndolo, también es tenista profesional, algo que convirtió a los Cerúndolo en una de las familias más reconocidas del tenis argentino actual.

Quién es Francisco Cerúndolo y cómo comenzó su carrera en el tenis

Antes de dedicarse por completo al profesionalismo, Francisco Cerúndolo combinó la competencia con los estudios universitarios. Cursó la carrera de Management con orientación en Economía y Finanzas en la Universidad de Palermo, una faceta menos conocida de un jugador que suele destacar por su perfil analítico dentro y fuera de la cancha.

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Su crecimiento deportivo comenzó a ganar notoriedad en 2021, cuando alcanzó la final del Argentina Open y empezó a posicionarse entre los jugadores más competitivos del circuito.

El salto definitivo llegó en las temporadas siguientes. Entre los logros más destacados de su carrera aparecen las conquistas del ATP de Bastad en 2022, Eastbourne en 2023, Umag en 2024 y el Argentina Open 2026, uno de los títulos más simbólicos para cualquier jugador argentino por disputarse en Buenos Aires.

Con el correr de los años, Cerúndolo también construyó una reputación como especialista capaz de incomodar a las grandes figuras del circuito, gracias a triunfos frente a jugadores del Top 10 del ranking ATP y actuaciones destacadas en torneos de alto nivel.

Ranking ATP, títulos y estilo de juego de Francisco Cerúndolo

Uno de los hitos de su evolución deportiva llegó con su ascenso en el ranking ATP. El argentino alcanzó el mejor ranking de su carrera al instalarse entre los mejores jugadores del mundo, consolidando su lugar dentro de la elite del tenis masculino.

Más allá de los resultados, Francisco Cerúndolo se caracteriza por un tenis ofensivo, una derecha potente, capacidad para acelerar los intercambios y una marcada fortaleza sobre superficies lentas, especialmente en polvo de ladrillo.

Ese estilo de juego lo transformó en uno de los máximos referentes del tenis argentino en una etapa de recambio generacional.

Hincha de River Plate, de perfil bajo fuera de las canchas y enfocado en la competencia, Cerúndolo construyó su carrera con paciencia, continuidad y trabajo. Hoy, con títulos, presencia habitual en los grandes torneos y protagonismo en el circuito, su nombre aparece cada vez con más frecuencia entre las búsquedas deportivas y las conversaciones del tenis internacional.

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