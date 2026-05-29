Solana Sierra realizó una de las actuaciones argentinas más destacadas de Roland Garros 2026. La tenista nacida en Mar del Plata protagonizó una remontada impactante ante una jugadora del Top 20, logró el triunfo más importante de su carrera profesional y volvió a instalar su nombre en el centro de la escena del tenis femenino internacional.

La victoria ante Jasmine Paolini, finalista del Abierto de Francia 2024 y número 13 del mundo, marcó un antes y un después para Sierra. En el Court Suzanne-Lenglen, la argentina se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 luego de estar contra las cuerdas en el desarrollo del partido. El triunfo no solo significó su primera victoria ante una Top 20, sino también su primer acceso a la tercera ronda del torneo parisino.

El rendimiento en París no fue un hecho aislado. Sierra llegó a Roland Garros 2026 con buenas sensaciones tras sus actuaciones en los WTA 1000 de Madrid y Roma, además de un debut sólido en el cuadro principal. En la primera ronda había vencido a Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4), un partido que confirmó su evolución en escenarios de máxima exigencia.

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Ubicada en el puesto 68 del ranking WTA al inicio del torneo y virtualmente en el 53° tras su triunfo en segunda ronda, Sierra está posicionada como la mejor raqueta femenina argentina del momento. Con solo 21 años, atraviesa el mejor ranking de su carrera y consolida su lugar en el circuito.

La remontada histórica de Solana Sierra contra Jasmine Paolini

El encuentro ante Paolini tuvo un desarrollo cambiante y exigente desde lo físico y lo mental. El inicio favoreció a la italiana, que se adelantó 6-3 y 4-2, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha. En ese tramo, Sierra cometió errores no forzados y tuvo dificultades para sostener su servicio.

A partir de ese momento, el partido dio un giro. La argentina ajustó la profundidad de sus golpes, comenzó a encontrar mayor precisión y encadenó una racha de siete games consecutivos. Ese pasaje le permitió quedarse con el segundo set y arrancar el decisivo con una ventaja de 3-0 que resultó determinante.

Solana Sierra avanzó a tercera ronda en Roland Garros 2026 tras ganarle a Jasmine Paolini.

Durante el tercer parcial, Paolini debió recibir atención médica por molestias en el pie izquierdo. Entre lágrimas, la ex número cuatro del mundo mostró signos de dolor y frustración, aunque logró sostenerse en partido. Sierra, lejos de desconcentrarse, mantuvo la calma y defendió con solvencia su ventaja.

La marplatense incluso salvó una bola de quiebre que pudo haber significado el 0-4 y respondió de inmediato con un nuevo quiebre para volver a despegarse en el marcador. Esa solidez en los momentos clave fue uno de los aspectos más destacados de su actuación.

Tras el partido, Sierra explicó cómo atravesó los momentos más complejos del encuentro: “Me mantuve positiva a pesar de estar set y break abajo. Seguí disfrutando de la atmósfera y así lo pude ganar”. Y completó su análisis con otra reflexión clave: “Ella comenzó a jugar mejor desde que pidió el fisio. Yo me mantuve enfocada, buscando mis golpes. Y fui valiente al final”.

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El triunfo le permitió avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros, un torneo que solo había disputado en 2025, cuando quedó eliminada en su debut. En busca de seguir avanzando, su próximo compromiso será ante Sorana Cirstea, una rival experimentada de 36 años y reciente semifinalista en Roma.

De Mar del Plata al circuito mayor: quién es la tenista Solana Sierra

Solana Sierra nació el 17 de junio de 2004 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Sus primeros pasos en el tenis estuvieron guiados por la extenista Bettina Fulco en el Club Teléfonos de su ciudad natal, donde comenzó a destacarse desde muy pequeña por su coordinación y lectura táctica del juego.

Durante su infancia, el entrenamiento y la competencia fueron de la mano del sacrificio cotidiano de su familia. Su padre, Omar Sierra, relató en distintas oportunidades los extensos viajes en auto que realizaban para llevarla a competir por el país y por Sudamérica, incluso con trayectos hasta Brasil. Ese acompañamiento fue clave para su desarrollo temprano.

Con 21 años, la marplatense quedó virtualmente 53ª del mundo tras su triunfo en segunda ronda de Roland Garros 2026.

En las categorías formativas, Sierra fue número uno de Argentina en Sub 12 y Sub 14. Más adelante, su proyección internacional se consolidó en el circuito ITF Junior, donde alcanzó el punto más alto en 2022 al llegar a la final individual femenina de Roland Garros Junior. En esa definición cayó ante la checa Lucie Havlickova, aunque su campaña confirmó que estaba lista para dar el salto al profesionalismo.

El crecimiento de Sierra también se refleja en su evolución en el ranking. En 2022 cerró la temporada en el puesto 464, en 2023 avanzó hasta el 212, en 2024 terminó 154 y en 2025 logró ingresar al Top 100, finalizando en el puesto 66. Su mejor ranking histórico fue el número 62, alcanzado el 9 de febrero de 2026.

En cuanto a títulos, acumula 14 coronas individuales en el ITF World Tennis Tour y dos trofeos en torneos WTA Challenger, resultados que le permitieron afianzarse en los cuadros principales del circuito. En Grand Slams, su actuación más destacada había sido la cuarta ronda de Wimbledon 2025, una campaña que ya anticipaba su salto de calidad.

Actualmente, su trabajo diario está a cargo de Carlos Rampello, entrenador reconocido por haber acompañado los primeros pasos profesionales de Nadia Podoroska, con apoyo del coach Daniel Gómez. Bajo esa estructura, Sierra desarrolla un tenis moderno, con potencia desde el fondo, un revés a dos manos sólido y una mejora sostenida en su servicio.