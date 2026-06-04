El Gobierno actualizó, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el listado de entidades habilitadas para recibir afiliados monotributristas, tras una depuración del sistema en el que dejó afuera a más de 160 prestadoras.

Reintegro de gastos médicos en PAMI: requisitos y cómo hacer el trámite web

Aquellos trabajadores cuentapropistas, tienen derecho a acceder a una obra social, ya que el componente destinado a salud forma parte del pago mensual obligatorio del régimen simplificado. Sin embargo, muchas personas desconocen que la cobertura médica no se activa automáticamente y requiere realizar un trámite específico.

Por ese motivo, quienes trabajan bajo este régimen suelen revisar periódicamente cuáles son las opciones disponibles para elegir una cobertura médica y qué documentación necesitan para completar la afiliación.

Cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas

En la web oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud se puede encontrar el listado completo de los Agentes del Seguro que aceptan Monotributistas. Además, destacaron que el origen de los datos es el Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio:

- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

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- Obra Social de la Prevención y la Salud

- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

- Obra Social de Músicos (OSDEM)

- Obra Social de Comisarios Navales

- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

- Obra Social de Serenos de Buques

- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

- Obra Social de Vareadores

- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

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- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)

- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias (OSIM)

- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

- Obra Social de Dirección (OSDO)

- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

- Mutual Médica Concordia

- Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias (AMPES)

- MET Córdoba S.A.

- Privamed S.A.

- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

- Administración Recursos para Salud S.A.

- Amsterdam Salud S.A.

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Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

El aporte por asistencia de salud se abona desde un primer momento junto con la cuota del monotributo, pero eso no quiere decir que el cuentapropista ya este afiliado a una obra social. El alta se debe gestionar de manera individual ante la entidad elegida.

Dependiendo de la prestadora, la documentación habitual que suelen solicitar la gran mayoría es:

- DNI.

- Último comprobante de pago del Monotributo.

- Formulario 184/F (constancia de alta).

- Formulario 152 (credencial de pago).

Por último, una vez completada la afiliación, también es obligatorio presentar la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES, paso necesario para que la cobertura quede efectivamente habilitada.

GZ / lr