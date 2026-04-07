Monotributo abril 2026: cuánto hay que pagar, nuevas escalas y qué pasa si acumulás deuda

El régimen de Monotributo en Argentina fue actualizado desde abril de 2026 con nuevos topes de facturación y cuotas mensuales, en línea con la inflación del segundo semestre de 2025. La medida, oficializada por ARCA, impacta en cerca de dos millones de contribuyentes y redefine tanto los montos a pagar como las condiciones para mantenerse dentro del sistema.

El ajuste aplicado es del 14,28%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Esta actualización semestral busca evitar que los ingresos queden desfasados frente al avance de los precios.

Nuevos topes de facturación por categoría

En este nuevo esquema, el Monotributo mantiene sus 11 categorías, que van desde la A hasta la K, determinadas según el nivel de facturación anual. La categoría más baja (A) permite ingresos de hasta $10.277.988,13, mientras que la más alta (K) alcanza un tope de $108.357.084,05.

Cuotas mensuales actualizadas

Las cuotas mensuales también fueron actualizadas y presentan diferencias según se trate de prestación de servicios o venta de bienes. En los niveles más bajos, los valores arrancan en $42.386,74 para la categoría A. A medida que se asciende en la escala, los montos crecen de forma significativa.

En las categorías intermedias, por ejemplo, un contribuyente de la categoría D paga $72.414,10 si presta servicios o $61.824,18 si vende bienes. En tanto, en la categoría G los valores llegan a $197.108,23 para servicios.

El salto más fuerte se observa en los niveles más altos. En la categoría H, la cuota asciende a $447.346,93 para servicios, mientras que en la categoría K —la más elevada— supera el millón de pesos mensuales, alcanzando los $1.381.687,90 para quienes prestan servicios.

Qué incluye el pago del Monotributo

El pago mensual del Monotributo incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Todos estos ítems se ajustan de manera conjunta en cada actualización.

Recategorización y control fiscal

Uno de los puntos clave del régimen es mantenerse correctamente categorizado. Superar los límites de facturación obliga a recategorizarse, y no hacerlo puede generar inconvenientes fiscales.

En paralelo, ARCA endurece las consecuencias para quienes no cumplen con sus obligaciones. La falta de pago del Monotributo genera deuda automática en el sistema, lo que impacta de inmediato en la situación fiscal del contribuyente.

Sanciones por incumplimiento

Desde el primer mes de atraso, se bloquean distintos trámites administrativos. Esto incluye la imposibilidad de recategorizarse o acceder a planes de facilidades de pago mientras la deuda no sea regularizada.

A medida que se acumulan períodos impagos, la situación se vuelve más compleja. Muchos contribuyentes terminan arrastrando deudas que dificultan su normalización dentro del régimen.

La sanción más severa es la baja automática del Monotributo. Esta medida se aplica cuando se registran 10 meses consecutivos sin pago. En ese caso, el sistema excluye al contribuyente sin previo aviso.

La exclusión tiene consecuencias significativas: la persona queda fuera del régimen simplificado y no puede volver a inscribirse durante al menos dos años. Durante ese período, debe tributar como responsable inscripto en IVA y Ganancias, lo que implica mayores costos y exigencias administrativas.

Próxima actualización del Monotributo

De cara al futuro, el esquema de actualizaciones continuará. El próximo aumento del Monotributo está previsto para septiembre de 2026, nuevamente en función de la inflación acumulada del semestre. Por eso, los especialistas recomiendan revisar periódicamente la situación fiscal para evitar quedar fuera del sistema o enfrentar sanciones.