El Monotributo volverá a subir en julio y el tope máximo podría acercarse a $127 millones

El Monotributo volverá a actualizarse en julio tomando como referencia la inflación acumulada del primer semestre de 2026, en un contexto donde las proyecciones privadas anticipan un incremento cercano al 17,2% tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

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El porcentaje definitivo recién quedará confirmado cuando el INDEC publique el dato de inflación de junio, aunque las estimaciones privadas ya permiten anticipar cómo quedarían las nuevas escalas.

El ajuste surge de la inflación acumulada del semestre. Según los datos oficiales, la inflación fue de 2,9% en enero, 2,9% en febrero, 3,4% en marzo y 2,6% en abril, mientras que las consultoras privadas proyectan un 2,3% para mayo y un 2,1% para junio.

Cómo quedarían las nuevas escalas del monotributo

El proceso de recategorización comenzará entre el 14 y el 15 de julio, aunque los nuevos valores impactarán recién en los pagos correspondientes a agosto.

Actualmente, el tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y asciende a $108.357.084,05 anuales. Con un ajuste estimado del 17,2%, ese límite podría elevarse hasta alrededor de $127 millones anuales.

Las escalas también registrarían subas en todas las categorías. En ese escenario, la Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales, mientras que la Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones y la Categoría C rondaría los $24,7 millones.

En las categorías más altas, la Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones, mientras que la Categoría J llegaría a unos $105,3 millones y la Categoría K alcanzaría un techo cercano a $126,9 millones anuales.

Además de los límites de facturación, la actualización también impactará sobre las cuotas mensuales que pagan los monotributistas, aunque esos valores quedarán definidos oficialmente una vez conocido el índice inflacionario de junio.

La inflación esperada trepa al 37,5% para los próximos 12 meses

En mayo, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37,5% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior (34,0%), de acuerdo con el relevamiento publicado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Se trata del número más alto desde febrero, cuando se había proyectado 35,7%.

FN