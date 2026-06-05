El Gobierno nacional incorporó las recetas electrónicas a la aplicación Mi Argentina, una medida que permitirá a los pacientes consultar desde sus teléfonos móviles las prescripciones médicas emitidas por profesionales de la salud a través de plataformas habilitadas. La herramienta ya está disponible en todo el país y busca centralizar la información sanitaria en un único entorno digital.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 638/2026, publicada en el Boletín Oficial. Habrá nuevos controles en el mostrador y las farmacias deberán dejar de usar papel en el registro. La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación y se enmarca en la implementación de la receta electrónica como modalidad obligatoria para la prescripción de medicamentos. A través de la aplicación, los usuarios podrán acceder a las recetas emitidas durante los últimos 60 días.

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Según informó la cartera sanitaria, el sistema permite visualizar los medicamentos indicados por el profesional tratante, así como los datos asociados a cada prescripción. Para ello, las recetas deben haber sido generadas en plataformas registradas ante el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

El esquema también contempla la posibilidad de que los medicamentos sean retirados por otra persona. En ese caso, se admitirá “la delegación de una autorización o credencial digital del paciente” como mecanismo válido para concretar el retiro.

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La resolución establece que las farmacias deberán “solicitar y registrar en su sistema de gestión el documento de identidad de la persona que efectúe físicamente el retiro de los medicamentos”, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado.

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La nueva funcionalidad se encuentra disponible dentro de la sección Salud de Mi Argentina. Los usuarios deben adherir el servicio y autorizar el intercambio de datos para que la información quede vinculada a su perfil digital.

La implementación incluye la utilización de la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código que identifica cada prescripción de manera individual y permite su seguimiento dentro del sistema. El mecanismo forma parte de los requisitos establecidos para la interoperabilidad entre las distintas plataformas sanitarias.

La receta electrónica fue reglamentada por el Gobierno nacional con el objetivo de unificar criterios para la emisión, almacenamiento y validación de prescripciones médicas. La normativa también alcanza a órdenes de estudios, prácticas médicas y otros documentos vinculados a la atención sanitaria.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud, la información disponible en Mi Argentina podrá ser utilizada por los pacientes al momento de gestionar la dispensa de medicamentos en farmacias, sin necesidad de presentar una receta en formato papel cuando la prestación se encuentre integrada al sistema.

La medida forma parte del proceso de digitalización de la documentación sanitaria que impulsa el Estado nacional y se suma a otras herramientas ya disponibles en la aplicación, como credenciales, certificados y documentación personal.

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