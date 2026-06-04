El drama de los ingresos: se conoció cuánto necesita un jubilado para alquilar y vivir en CABA

Un jubilado que alquila una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesita hoy cerca de 2 millones de pesos mensuales para cubrir sus gastos básicos. La cifra, difundida en las últimas horas, vuelve a poner en evidencia la enorme distancia entre el costo real de vida y los ingresos de una de las franjas más vulnerables de la población.

Se trata de un dato que impacta por sí mismo, pero que además funciona como una radiografía del momento que atraviesa la Argentina. Porque detrás de esa cifra hay una pregunta inevitable: ¿cómo hace una persona que depende de una jubilación para sostener semejante nivel de gastos?

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Sin embargo, casi al mismo tiempo apareció otro dato que resulta igualmente inquietante. Una encuesta reveló que la educación apenas representa una preocupación para el 5% de los argentinos. Inflación, inseguridad, disputas políticas y conflictos cotidianos ocupan el centro de la escena. La educación, en cambio, quedó relegada a un segundo plano. Y los números parecen explicar por qué.

Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, los salarios docentes registraron fuertes caídas en términos reales en gran parte del país. Algunas provincias muestran retrocesos superiores al 30%, mientras que en otros casos la pérdida supera incluso el 50%. Son cifras que reflejan un deterioro sostenido de una actividad que debería estar entre las prioridades de cualquier proyecto de desarrollo.

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La paradoja es evidente. Se reclama una mejor educación, pero cada vez preocupa menos. Se reconoce su importancia, pero los datos muestran que perdió centralidad en la agenda pública. Mientras tanto, la política parece avanzar por otro camino.

En las últimas horas volvió a quedar expuesta la dinámica de confrontación permanente que domina el escenario nacional. El cruce entre el gobernador riojano Ricardo Quintela y el ministro de Economía, Luis Caputo, es apenas un ejemplo más de una lógica que se repite todos los días. Declaraciones altisonantes, acusaciones cruzadas y descalificaciones personales terminan ocupando espacios que deberían destinarse a discutir los problemas de fondo.

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Todo parece transformarse en una pelea. Entre oficialismo y oposición, entre dirigentes de un mismo espacio, entre gobernadores y funcionarios nacionales. El debate público se volvió cada vez más agresivo y cada vez menos productivo.

En ese contexto aparece una discusión que excede la coyuntura. ¿La política depende de la economía o la economía depende de la política? La pregunta, planteada en los últimos días por distintos analistas, adquiere relevancia en un momento donde el Gobierno apuesta gran parte de su estrategia a la estabilización económica.

La administración de Javier Milei confía en que la baja de la inflación y el ordenamiento de las cuentas públicas terminarán consolidando también su fortaleza política. Es una apuesta comprensible. Pero la realidad demuestra que las sociedades no se sostienen únicamente con indicadores macroeconómicos.

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La situación de los jubilados, el deterioro de los salarios docentes y la pérdida de interés por la educación son señales que trascienden cualquier discusión partidaria. Hablan de desafíos estructurales que seguirán presentes aun cuando la inflación deje de ser el principal problema.

Por eso, quizás el dato más preocupante no sea solamente que un jubilado necesite casi dos millones de pesos para vivir. Tal vez lo más inquietante sea que cuestiones tan decisivas para el futuro del país estén perdiendo espacio en la conversación pública.

Porque cuando una sociedad deja de discutir cómo educa a sus hijos y cómo protege a sus mayores, corre el riesgo de naturalizar problemas que nunca deberían ser normales.