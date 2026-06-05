La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un esquema de incrementos salariales que impacta de manera directa en los sueldos de las empleadas domésticas para junio de 2026. El organismo estableció una serie de actualizaciones porcentuales escalonadas que modifican los pisos mínimos que deben percibir las trabajadoras registradas en todo el territorio argentino.

El acuerdo de las autoridades sectoriales determinó una suba del 1,8% para el mes de abril, un 1,6% para mayo y fijó para este mes de junio un incremento del 1,5% sobre los salarios básicos. Asimismo, el esquema prevé un ajuste adicional del 1,4% para julio. Este proceso incorpora además la absorción de sumas no remunerativas pasadas en dos tramos iguales que se distribuyeron entre abril y el próximo mes de julio de 2026.

Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en junio de 2026

Las modificaciones alteran por completo las grillas salariales vigentes para las cinco categorías que componen el sector. Estos valores sirven de base obligatoria para los empleadores que deben liquidar haberes mensuales o jornadas de trabajo por horas. El cumplimiento de estas escalas resulta indispensable para mantener la regularidad laboral del personal que se desempeña en los hogares.

Cuánto cuesta la hora de limpieza en junio

Para el personal asignado a tareas generales, que comprende las actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y tareas de cocina no profesional, el valor mínimo por hora de trabajo quedó establecido en $3.600,66 para quienes prestan servicios bajo la modalidad con retiro. Por su parte, para el personal que trabaja bajo la condición sin retiro, el monto base por hora ascendió a $3.862,18 para el transcurso de este mes.

En los casos en que la remuneración se liquide de forma mensual, los salarios mínimos de referencia para esta categoría se ubicaron en $441.729,02 para el personal con retiro. En tanto, las empleadas domésticas que realizan sus tareas sin retiro dentro de la misma categoría deben percibir un sueldo básico mensual de $488.326,19 de acuerdo con los cuadros regulatorios difundidos para el período actual.

El esquema de la CNTCP prevé un ajuste adicional del 1,4% para julio.

A estas cifras de la escala salarial se les debe sumar el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año de relación laboral formalizada. También se mantiene vigente el beneficio por zona desfavorable, el cual aplica un recargo del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que ejerce sus funciones en las provincias de la región patagónica.

Cuánto cuesta tener una niñera por horas en junio

Quienes se dedican al cuidado y la asistencia de niños, niñas y adolescentes quedan encuadrados legalmente dentro de la cuarta categoría del régimen de casas particulares. Las planillas salariales fijaron que el valor mínimo por hora para el personal técnico en el cuidado con retiro se posicionó en $3.862,18 durante junio de 2026.

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Para las trabajadoras que realizan la asistencia y el cuidado de menores de edad bajo la modalidad sin retiro, el valor de la hora de trabajo se fijó en $4.295,26. Respecto a los contratos mensuales, el salario básico para el personal con retiro se estableció en $488.326,19, mientras que para la modalidad sin retiro alcanzó un mínimo de $541.255,35.

Durante este mes, los empleadores tienen la obligación de abonar junto con los haberes la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), cuyo vencimiento legal está pautado para el próximo 30 de junio. El cálculo de este medio aguinaldo se realiza tomando como base el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del primer semestre del año.

Cuánto cuesta tener una persona para tareas de cuidado en casa en junio 2026

La misma categoría que rige para las niñeras regula la actividad de las personas que asisten a adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad en domicilios privados. Los valores por hora se mantienen idénticos, con un piso de $3.862,18 para los servicios con retiro y de $4.295,26 por hora para la cobertura sin retiro.

El valor mínimo por hora para el personal técnico en el cuidado con retiro se posicionó en $3.862,18 durante junio de 2026.

Si el vínculo laboral comenzó después del inicio de año o la empleada no llegó a completar los seis meses de servicio, el aguinaldo se debe pagar de manera proporcional al tiempo trabajado. Para obtener ese monto exacto, se multiplica el salario más alto del semestre por los meses de actividad efectiva y luego se divide el resultado por doce.

Los supervisores, encargados de coordinar las tareas de las distintas categorías domésticas, reciben las remuneraciones más altas de la actividad. Su hora de trabajo quedó en junio en $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro, con un básico mensual que llega a $594.214,11 para el régimen sin retiro.

JSM / lr