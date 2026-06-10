Recibo digital obligatorio para empleadas domésticas: advierten sobre problemas salariales y reclaman la publicación de las paritarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la obligatoriedad del recibo de sueldo digital para el personal de casas particulares, una medida que, según explicó la contadora Gabriela Márquez, apunta a modernizar el sistema y fomentar la formalización laboral. "Para hacer el recibo por la página de ARCA la empleada particular va a tener que justamente estar dada de alta también. Si no, no se va a poder generar el recibo", destacó la especialista.

Según explicó, la nueva modalidad obliga a que tanto empleadores como trabajadoras estén correctamente registrados en el sistema, lo que podría traducirse en una mayor cantidad de empleo formal dentro de un sector históricamente afectado por la informalidad.

Sin embargo, Márquez advirtió que existe una situación previa que genera incertidumbre: el aumento salarial acordado para las trabajadoras del sector todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, pese a haber sido definido por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares.

La preocupación por las paritarias no oficializadas

La contadora señaló que actualmente ARCA continúa trabajando con las escalas salariales de marzo, lo que provoca confusión entre empleadores y trabajadoras. "A la fecha, ese aumento no fue publicado en el Boletín Oficial. Entonces, ARCA está trabajando todavía con la escala del mes de marzo", remarcó.

La situación genera que algunos empleadores no estén aplicando los incrementos acordados, argumentando que aún no tienen carácter oficial. Para Márquez, esto podría derivar en problemas futuros cuando finalmente se publique la actualización. "Cuando se oficialice, ese empleador va a tener que pagar un retroactivo, que va a ser verdaderamente bastante complejo", advirtió.

La profesional recomendó respetar los aumentos ya consensuados y anticiparse a posibles ajustes para evitar inconvenientes administrativos y financieros más adelante.

Salarios bajos y vulnerabilidad social

Durante la entrevista, Márquez también puso el foco en la delicada situación económica que atraviesan las trabajadoras de casas particulares. Según detalló, el valor de la hora ronda actualmente los 3.500 pesos y el salario mensual para una jornada completa se ubica cerca de los 550.000 pesos. "Estamos hablando de que la empleada de casas particulares haciendo la cantidad horaria a la máxima, está cobrando esos 551.000 pesos, están mucho más abajo del límite de la pobreza", sostuvo.

Además, destacó que gran parte del sector está compuesto por madres solteras y mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica y social. "La mayoría de las empleadas de casas particulares son madres solteras, o quizás muchas son víctimas de violencia de género", expresó.

Para Márquez, garantizar la actualización salarial y el cumplimiento de los derechos laborales resulta fundamental para uno de los sectores más sensibles del mercado de trabajo argentino.