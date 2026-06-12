Causa $LIBRA: "La blockchain desmiente el relato oficial", la denuncia de Martín Romero en "QR!" sobre las explicaciones del Gobierno

Las explicaciones oficiales sobre operaciones con criptomonedas volvieron a quedar bajo la lupa. En el programa "QR!", de Canal E, el especialista en activos digitales y querellante en la causa $LIBRA, Martín Romero, sostuvo que existen inconsistencias entre los movimientos registrados en la blockchain y las versiones difundidas públicamente por funcionarios vinculados al Gobierno.

Durante la entrevista con Pablo Caruso, Romero afirmó que los números presentados sobre supuestas ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin no coinciden con la información que puede verificarse en los registros públicos de la tecnología blockchain. Según explicó, la billetera digital exhibida en una entrevista reciente habría registrado ganancias cercanas a los 60.000 dólares, una cifra muy inferior a los montos mencionados públicamente.

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"Los números que él da de sus supuestas ganancias en Bitcoin no coinciden con los precios, los valores y las cantidades que tendría que haber tenido en esos períodos", aseguró Romero.

El especialista señaló que la billetera identificada por investigadores del ecosistema cripto muestra movimientos concretos y trazables. Según indicó, los fondos habrían sido retirados años atrás a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas, por lo que, de haberse tratado de ganancias reales, deberían haber figurado en declaraciones patrimoniales anteriores.

Dudas sobre el origen de los fondos

Romero también puso en duda la posibilidad de que se hayan invertido sumas tan elevadas en Bitcoin durante los primeros años de expansión de la criptomoneda.

Según explicó, entre 2013 y 2014 el acceso al mercado cripto en Argentina era mucho más limitado que en la actualidad y requería conocimientos técnicos, contactos específicos y una operatoria compleja para movilizar grandes cantidades de dinero.

"Para meter 200.000 dólares en Bitcoin en ese momento era muy difícil, no imposible, pero extremadamente complejo desde el punto de vista operativo", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que resulta llamativo que una persona con un perfil económico de clase media hubiera realizado una inversión de semejante magnitud en un activo que, por entonces, todavía era desconocido para la mayoría de los argentinos.

La diferencia entre el relato público y los documentos judiciales

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a la distancia que, según Romero, existe entre las declaraciones mediáticas y la documentación presentada ante organismos oficiales.

Para el querellante, la narrativa difundida públicamente busca explicar determinados movimientos financieros de manera sencilla para la opinión pública, mientras que los datos consignados en declaraciones juradas y expedientes judiciales cuentan una historia diferente.

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"Son dos narrativas totalmente distintas. Una narrativa para la gente y otra que aparece en las declaraciones juradas y en las causas judiciales", afirmó.

Además, señaló que existen inconsistencias en las fechas, los montos y las operaciones declaradas, algo que, a su entender, deberá ser analizado por la Justicia.

El rol de la blockchain en la investigación

Romero destacó que la principal fortaleza de este tipo de investigaciones radica en la transparencia de los registros blockchain, donde las transacciones quedan asentadas de forma permanente y pueden ser auditadas por especialistas.

Según explicó, una de las vías para avanzar en la investigación sería solicitar información a plataformas de intercambio de criptomonedas para identificar a los titulares de determinadas cuentas y reconstruir el recorrido de los fondos.

"La blockchain es inapelable. Después está la palabra de una persona y, por otro lado, están los registros públicos de las operaciones", sostuvo.

En ese marco, consideró que gran parte de las explicaciones brindadas hasta el momento pueden ser contrastadas con evidencia técnica disponible y que las inconsistencias detectadas deberán ser evaluadas en el expediente judicial relacionado con el caso $LIBRA.

LB