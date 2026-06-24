El Gobierno aumentó más de 560% la tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje

El Gobierno elevó un 563,46% la tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje y modificó el costo que deberán afrontar los pasajeros que viajen dentro del país, con esta actualización busca adecuar el tributo a los costos operativos del servicio de seguridad aeroportuaria prestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del miércoles 24 de junio mediante la Resolución 565/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, con la firma de Alejandra Susana Monteoliva.

La resolución modifica los valores de la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo creado por la Ley 27.701 para financiar las tareas de protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. La normativa alcanza a los pasajeros que embarquen en vuelos regulares internacionales, regionales y de cabotaje desde aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos.

En los considerandos de la medida, el Ministerio de Seguridad Nacional señaló que el valor correspondiente a los vuelos domésticos permanecía fijado en pesos desde enero de 2023 y sostuvo que era necesario actualizarlo debido al "incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil", según indica la Resolución 565/2026.

Cuál es el nuevo valor de la tasa

De acuerdo con el anexo de la resolución, la Tasa de Seguridad de la Aviación para vuelos de cabotaje quedó establecida en $1.725 por cada pasajero embarcado, el costo anterior era de $260, según la Resolución 3/2023, lo que implica un incremento de 563,46%. La disposición define como vuelos de cabotaje a aquellos realizados entre distintos puntos ubicados dentro del territorio argentino.

La actualización representa una suba superior al 560% respecto del monto que regía desde enero de 2023. Además, la resolución aclara que el nuevo valor será aplicable únicamente a los pasajes emitidos después de la entrada en vigencia de la medida.

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Para los vuelos internacionales, el valor de la tasa fue fijado en u$s1,40 por pasajero embarcado. La misma cifra regirá para los vuelos regionales que conecten a la Argentina con países de la región.

La normativa establece que serán considerados vuelos internacionales aquellos realizados entre el país y destinos ubicados a más de 1.000 kilómetros de distancia, mientras que los regionales serán los que conecten con terceros países de la región en trayectos de hasta 1.000 kilómetros.

Los argumentos oficiales para la actualización

El Ministerio de Seguridad Nacional recordó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria es el organismo responsable de la seguridad aeroportuaria dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos y que entre sus funciones se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, personas, equipajes, cargas y aeronaves.

Asimismo, la fuerza tiene a su cargo la fiscalización del transporte y tenencia de elementos de riesgo potencial en el ámbito aeroportuario, además de la adopción de medidas ante situaciones críticas como amenazas de bomba, sabotajes o apoderamientos ilícitos de aeronaves.

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En ese marco, la resolución sostiene que la actualización de la tasa busca "preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad", según se desprende de los fundamentos de la Resolución 565/2026.

GZ