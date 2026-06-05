Obras en Ezeiza: qué aerolíneas operarán y cuáles suspenderán sus vuelos entre octubre y noviembre

La empresa Aeropuertos Argentina anunció un plan de modernización en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con una inversión de 110 millones de dólares, que impactará directamente en el cronograma de vuelos internacionales. A raíz de los trabajos de rehabilitación en la pista secundaria 17-35 y su intersección con la principal, entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre la operación aérea quedará limitada a una única pista con longitud reducida.

A lo largo de los 19 días que durarán las obras, la pista 11-29 verá disminuida su longitud operativa de 3300 a 1850 metros. Esta restricción complica especialmente a las aeronaves de fuselaje ancho (como los Boeing 777, 787 o Airbus A330), que requieren mayor distancia para despegar con carga completa.

Para sortear estas limitaciones, las aerolíneas que decidieron mantener sus vuelos ajustaron su logística. Aerolíneas Argentinas realizará una escala técnica en Río de Janeiro en sus servicios hacia Roma y Madrid para reabastecimiento de combustible, y Iberia y Level incorporarán una parada en Montevideo en los vuelos de regreso hacia Madrid.

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El Aeropuerto de Ezeiza inicia obras de remodelación entre el 24/10 y el 11/11

La propuesta de contingencia ha generado una división en la programación aérea. Al mismo tiempo que 16 compañías mantendrán sus servicios habituales (ajustando pesos u operando con aeronaves de menor porte), otras 14 han optado por suspender sus operaciones durante el período de obras.

Aerolíneas que mantendrán operaciones: Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Andes, Arajet, Avianca, Boliviana de Aviación, Copa Airlines, Flybondi, GOL Líneas Aéreas, Iberia, ITA Airways, Jetsmart, Latam, Level, Sky y Plus Ultra.

Este ajuste técnico obligará a las aeronaves de gran porte a realizar escalas para reabastecimiento

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Aerolíneas que suspenderán sus vuelos: Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines, United Airlines y China Eastern.

El futuro de Ezeiza: modernización y capacidad

El proyecto desarrollado junto al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) busca elevar el estándar de la terminal con un plan de modernización que contempla mejoras en distintos frentes:

En el lado aire, se prevé la construcción de la nueva plataforma “Golf” para siete aeronaves de fuselaje estrecho, junto con la renovación del balizamiento y la repavimentación de calles de rodaje.

En el lado tierra, el plan incluye la ampliación de la terminal de arribos domésticos en 1200 m², la incorporación de cinco nuevas puertas de embarque, además de nuevas salas VIP y sectores infantiles.

En materia tecnológica, se incorporarán sistemas de biometría en los puestos de check-in, self check-in y controles automáticos para agilizar el tránsito de pasajeros.

Aerolíneas confirmadas: Aerolíneas Argentinas, Iberia, Latam, Flybondi, entre otras, mantienen sus servicios

En el plano logístico, se contempla la finalización de la Terminal Única de Courier (TUC) de 12.000 m² y la expansión del área de exportación de productos perecederos.

Sobre este escenario, se recomienda a los pasajeros con viajes programados consultar con sus aerolíneas ante posibles reprogramaciones o cambios en la ruta de los vuelos.

MV