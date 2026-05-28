El Gobierno actualizó de la tasa de seguridad operacional aplicada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) impactando sobre el precio de los pasajes de avión en Argentina. Desde este jueves 28 de mayo de 2026, los vuelos de cabotaje, regionales e internacionales tendrán nuevos valores vinculados a este cargo, en el marco de una resolución oficial que busca reforzar la seguridad aeroportuaria, financiar inversiones en infraestructura y modernizar servicios estratégicos del sistema aeronáutico.

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La medida fue oficializada en abril mediante la Resolución 258/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil, que derogó la normativa anterior vigente desde 2019 y estableció nuevos montos para la denominada “Tasa de Seguridad”. Según el texto oficial, el ajuste responde al atraso tarifario acumulado desde 2016 y al aumento sostenido de los costos operativos vinculados a la actividad aérea.

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La resolución establece que los vuelos internacionales deberán abonar una tasa de u$s9 por pasajero embarcado, mientras que para los vuelos regionales de hasta 1.000 kilómetros el cargo será de u$s5 por pasajero. En tanto, para los vuelos de cabotaje se fijó una tasa de $6.500 por pasajero doméstico embarcado.

En la Resolución se detalló que el objetivo es fortalecer los niveles de seguridad en los aeródromos del país mediante planes integrales vinculados al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), el Servicio de Sanidad Aeroportuaria y programas de mejora de infraestructura.

El Gobierno busca financiar inversiones en seguridad aeroportuaria

La normativa señaló que el Decreto 144/2025 estableció que el 100% de la tasa de seguridad será destinado a la ANAC y que la mitad de lo recaudado deberá utilizarse para implementar sistemas y tecnologías que refuercen la infraestructura aeroportuaria nacional.

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En ese marco, el organismo sostuvo que las inversiones incluyen “el mantenimiento y modernización de instalaciones aeroportuarias, sistemas de navegación y equipamiento de seguridad”, además de programas de capacitación y certificación permanente del personal afectado a emergencias.

El texto oficial también remarcó que resulta “prioritario el fortalecimiento de la gestión integral del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios”, incluyendo equipamiento especializado y mejoras operativas alineadas con estándares internacionales.

La ANAC argumentó además que el sostenimiento de las tareas de fiscalización y vigilancia aérea requiere inversiones constantes para cumplir con las recomendaciones y auditorías de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), especialmente en materia de seguridad operacional y modernización de sistemas de inspección.

Cómo impactará la nueva tasa sobre los pasajeros

La resolución detalló que la actualización tarifaria se aplicará a los billetes emitidos desde el 28 de mayo de 2026, por lo que el nuevo cargo comenzará a reflejarse en el precio final de los pasajes comercializados desde esa fecha.

El esquema contempla además algunas excepciones y beneficios específicos. Los menores de hasta tres años en vuelos de cabotaje y de hasta dos años en vuelos internacionales o regionales quedarán excluidos del pago de la tasa, al igual que determinados diplomáticos con pasaporte oficial.

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También se establecieron condiciones especiales para pasajeros en transferencia y conexiones aéreas. Según la normativa, quienes combinen vuelos dentro de determinados plazos y bajo un mismo billete podrán abonar una única tasa en algunos tramos del itinerario, dependiendo del tipo de conexión y del destino final.

Por último, con esta actualización, el Gobierno avanzó en una nueva modificación sobre los costos vinculados al transporte aéreo, mientras la ANAC sostiene que la medida permitirá garantizar el financiamiento de los servicios de seguridad operacional y acompañar el proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria argentina.

GZ