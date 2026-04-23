El sistema de transporte aéreo de Argentina enfrenta un nuevo reto operativo. Este viernes 24 de abril, los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevarán a cabo una medida de fuerza denominada “apagón informativo”. La protesta, impulsada por gremios como ATE en respuesta a la ola de despidos y el desfinanciamiento del organismo, consistirá en la interrupción de la difusión de los datos, pronósticos y alertas oficiales durante una franja horaria clave para la aeronavegación.

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La medida está prevista para la franja de entre las 5 y las 12 del mediodía. Durante ese lapso, los meteorólogos dejarán de emitir los informes técnicos que son obligatorios para que los comandantes de aeronaves puedan iniciar sus rutas. Según advirtieron desde el sector, sin la validación de las condiciones atmosféricas provistas por el SMN, las aerolíneas no pueden garantizar los protocolos de seguridad exigidos por las normativas internacionales y las compañías de seguros. La medida también afectará a todos sus canales oficiales de comunicación, como sus redes sociales y sitio oficial, con lo que se verán afectadas todas las actividades como la agropecuaria o el transporte.

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Qué vuelos quedarán afectados

El alcance del paro del Servicio Meteorológico genera incertidumbre en las terminales aéreas, debido a que es una situación inédita para ambos servicios. Fuentes del sector explicaron que “todo vuelo requiere de un informe meteorológico previo”. Si la información no está disponible, los aviones no podrían despegar, lo que provocaría cancelaciones y demoras masivas en el inicio de la jornada. Sin embargo, los trabajadores aclararon que se mantendrán guardias mínimas para garantizar la seguridad en casos críticos.

Los vuelos que no serán afectados por el apagón informativo son los servicios sanitarios, los traslados humanitarios y vuelos oficiales de Estado. Para el tráfico comercial de pasajeros y cargas, la operatividad dependerá de la capacidad de las empresas para reprogramar sus salidas fuera de la ventana de la protesta o de la intervención de autoridades nacionales para dictar una conciliación que frene la medida.

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Despidos y desfinanciamiento: el origen del “apagón”

La raíz de esta drástica decisión radica en la situación laboral dentro del organismo. Los trabajadores denuncian la desvinculación de al menos 140 empleados y plan de ajuste que busca reducir la planta operativa a niveles que, según los especialistas, pondrían en riesgo en todo el país. “Es un servicio esencial que funciona las 24 horas; con menos personal, la precisión de las alertas y seguridad aérea se ven resentidas”, indicaron desde el gremio.

Con este conflicto, el Servicio Meteorológico Nacional se suma a la tensión creciente en otras áreas del Estado, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los controladores aéreos, configurando un escenario de alta vulnerabilidad para el transporte. Se recomienda a los pasajeros que tengan viajes programados para la mañana de este viernes consultar con sus respectivas aerolíneas, ya que el estado de los vuelos podría cambiar drásticamente si el “apagón” se concreta según lo previsto.

LT