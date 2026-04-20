Paro de ATE y ANAC: alertan por demoras y cancelaciones de vuelos este 21 de abril

El paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este martes 21 de abril, de 24 horas, suma un frente clave en el sector aerocomercial y genera preocupación por el normal funcionamiento de los vuelos en todo el país. La adhesión de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anticipa una jornada con posibles demoras, cancelaciones y reprogramaciones.

La medida de fuerza fue confirmada luego del fracaso en las negociaciones paritarias con el Gobierno y en el marco de un reclamo salarial que el gremio mantiene desde hace semanas. Además, se inscribe dentro de una protesta más amplia bajo la consigna “Si no hay plata, no habrá paz social”.

Desde el sindicato señalaron que el paro incluirá movilizaciones, concentraciones y acciones en distintos puntos del país, con especial foco en aeropuertos, donde no descartan medidas que afecten la operatoria habitual.

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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, anunció confirmó la medida en X.

Impacto en vuelos y aeropuertos

La participación de ATE-ANAC en la medida pone en alerta a todo el sistema aerocomercial argentino. Al tratarse de trabajadores que cumplen funciones clave en tierra, el paro podría afectar la coordinación de vuelos, los servicios operativos y la logística aeroportuaria.

Distintas fuentes del sector advierten que la jornada podría traducirse en demoras generalizadas, cancelaciones y cambios en la programación de vuelos en múltiples aeropuertos del país.

Además, está prevista la concentración desde las 11 de la mañana en Costa Salguero y una movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery, con concentración desde el mediodía, lo que podría profundizar el impacto en uno de los principales nodos de transporte aéreo del país. "No descartamos que existan bloqueos en todos los aeropuertos si el Gobierno no reabre las paritarias, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado o se van a arrepentir de esta conducta miserable de ponerle techo a las negociaciones salariales", declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en Radio Splendid.

Reclamo salarial y conflicto en escalada

El conflicto tiene como eje central el reclamo por la reapertura de paritarias y mejoras salariales en el sector estatal. Desde ATE sostienen que no hubo avances en las negociaciones y denuncian falta de voluntad política para resolver la situación. La medida también se da tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, lo que habilitó al gremio a avanzar con acciones directas.

En ese marco, el período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 se extiende desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, y los aumentos otorgados por el Gobierno nacional ya se ubican dos puntos por debajo de la inflación acumulada, sin que aún se conozca la evolución de los precios en los últimos tres meses del período. Según denuncian desde el sector, los trabajadores estatales arrastran una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

En paralelo, el Gobierno había avanzado con nuevas medidas para regular las huelgas en el sector aerocomercial. A través de la Resolución 173/2026, que establece un esquema que obliga a garantizar un nivel mínimo de operación durante los paros, incluyendo la prestación de al menos el 75% de los servicios y un orden de prioridades para vuelos esenciales.

La normativa también incorpora condiciones sobre la continuidad de vuelos iniciados, la protección de servicios sanitarios y la rápida normalización de la actividad tras las medidas de fuerza, lo que redefine el impacto de los conflictos gremiales en los aeropuertos.

En ese contexto, el paro del 21 de abril se presenta como un punto crítico dentro de un plan de lucha que podría profundizarse en las próximas semanas si no hay respuestas oficiales. Mientras tanto, pasajeros y aerolíneas permanecen en alerta ante posibles complicaciones en los servicios.

MEG CP