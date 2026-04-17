ATE anunció un paro aeronáutico el 21 de abril tras el fracaso de las negociaciones paritarias

Tras el fracaso de las negociaciones paritarias y el vencimiento de la conciliación obligatoria, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el próximo martes 21 de abril. La protesta, que podría afectar la actividad aerocomercial, incluye una concentración en la Ciudad de Buenos Aires, con una marcha hacia Aeroparque.

La medida fue confirmada por la secretaria general adjunta del gremio, Mercedes Cabezas, quien advirtió que “el 21 vamos a un paro nacional que va a visibilizar la pérdida salarial de los estatales”. Además, anticipó que durante la semana previa habrá acciones y protestas en distintos organismos públicos.

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“Vamos a un paro porque la situación de los trabajadores estatales es insostenible. Los salarios vienen perdiendo de manera sistemática frente a la inflación, mientras el Gobierno recorta funciones esenciales del Estado y deteriora áreas estratégicas para toda la sociedad”, sostuvo la dirigente.

Uno de los focos del conflicto está en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde ATE denunció irregularidades en el pago de una suma no remunerativa. Según explicó Cabezas, ese monto llegó a figurar en recibos de sueldo, pero luego el Gobierno habría congelado los haberes, postergado el cobro y reemplazado los comprobantes por otros sin esa suma.

“Es un atropello. El 20 se termina una conciliación obligatoria inédita. Nos dictaron conciliación para no negociar y, a pesar de nuestras cartas documento, nunca nos convocaron”, afirmó.

En ese contexto, el sindicato convocó a concentrarse el martes 21 a las 12 en la intersección de Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, desde donde marcharán hacia Aeroparque.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE-ANAC, ratificó la medida de fuerza ante la falta de una propuesta salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo: “La ANAC, que controla el funcionamiento de todos los sectores, no ha tenido incrementos que equiparen la situación actual”, subrayó Belelli. Al no existir limitaciones legales vigentes, como la conciliación, el gremio se encuentra en «libertad de acción» para interrumpir las tareas de fiscalización y control".

El gremio también alertó sobre el impacto del ajuste en otros organismos estatales. Mencionó despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, desmantelamiento de controles en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y debilitamiento de tareas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), vinculadas al control sanitario y alimentario.

“Las alarmas se encienden por cargamentos rechazados en otros países, pero nadie mira lo que sucede adentro. El Código Alimentario no habilita la venta en el mercado interno de carne de équidos. Su comercialización es ilegal, pero nadie controla nada”, agregó Cabezas.

Por último, la dirigente remarcó que el conflicto trasciende la discusión salarial. “Ya no es solo un reclamo por ingresos: se trata de defender el empleo y los servicios públicos esenciales. El 21 vamos a parar en todo el país para que el Gobierno escuche”, concluyó.

FN