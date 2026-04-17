Paros y despidos: sigue la tormenta perfecta en el SMN

Hay una ironía cruel en el destino del Servicio Meteorológico Nacional. El organismo que alerta sobre tormentas, que avisa cuándo viene el granizo o cuándo el viento puede derribar un avión, no logra esquivar la tormenta que se le viene encima.

Desde 2023, su presupuesto cayó un 39,7% en términos reales. El dato surge de un informe del Grupo EPC (economía, política, ciencia), publicado esta semana. Los números son contundentes: en 2024 el recorte fue del 27,6%; en 2025, del 10,1%; y en lo que va de 2026, el presupuesto vigente del SMN ya acumula otro deterioro del 7,4%. Pero la cifra más dura aparece cuando se mide el crédito disponible real: ahí la caída llega al 45% en apenas tres años. El resultado es que el organismo retrocedió a niveles de financiamiento equivalentes a los de 2008. Casi veinte años de desarrollo institucional evaporados en tres.

En lo que va de 2026, el presupuesto vigente del SMN ya acumula otro deterioro del 7,4%

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No es un organismo menor ni burocrático. El SMN tiene historia: fue fundado en 1870, y tiene prestigio internacional. Sus funciones cubren la seguridad aérea, la defensa nacional, la prevención de desastres naturales y el soporte a actividades productivas que van desde la agricultura hasta la navegación.

Y sin embargo, el ajuste no se limitó a los números del presupuesto. También golpeó a las personas. La planta del SMN había permanecido estable hasta 2023. Entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el organismo perdió el 14,6% de su personal. Eso lo ubica entre los organismos más afectados por el ajuste en todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Gente que se fue por renuncia, retiros voluntarios, por no renovación de contratos, y que no fue reemplazada.

El contexto de la ciencia es negativo

El SMN no es el único organismo científico y tecnológico que atraviesa este proceso. El mismo Grupo EPC proyecta, en otro informe sobre el sistema CyT en su conjunto, una caída del presupuesto sectorial del orden del 50,8% en términos reales desde 2023. El CONICET, el INTA, el INTI, la CONAE, eo sea buena parte de la ciencia pública argentina, todos navegan en aguas parecidas.

Pero hay algo particularmente llamativo en el caso del SMN: sus consecuencias no son abstractas ni de largo plazo. Son inmediatas y visibles. Una red de estaciones meteorológicas sin mantenimiento, radares que envejecen sin reposición, modelos de pronóstico que dependen de datos que alguien tiene que recolectar, procesar y analizar. Cuando falta presupuesto y falta gente, todo eso se degrada. Y los avisos de alerta temprana se vuelven menos precisos, menos oportunos, menos confiables.