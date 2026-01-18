Argentina arranca 2026 con un cambio visible en su “mapa aéreo”, con más conexiones directas al exterior, más alternativas desde el interior y la llegada de nuevos jugadores internacionales. La lectura que hace el mercado es clara, donde hay demanda sostenida —por turismo, negocios o eventos puntuales— aparecen rutas, frecuencias y competencia.

El punto de partida es un cierre de año con números inéditos. En noviembre de 2025 se registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país. Ese mismo mes también se alcanzó un récord en operaciones aéreas, con 33.914 movimientos.

No habrá paro de controladores aéreos: el gobierno prolongó 5 días más la conciliación obligatoria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El crecimiento fue sostenido durante todo el año. Entre enero y noviembre de 2025, 45,9 millones de pasajeros transitaron por aeropuertos argentinos, una marca inédita para el sector y 12% superior a la del mismo período del año anterior. Con un diciembre estacionalmente alto, las proyecciones apuntan a que el total anual se haya ubicado cerca de los 50 millones de viajeros, consolidando un avance de dos dígitos interanual.

Uno de los motores de esta expansión es el fuerte crecimiento del turismo emisivo. Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 17.561.100 residentes, lo que implicó un aumento del 43,3% interanual. El contexto cambiario y la mayor disponibilidad de vuelos favorecieron los viajes al exterior, especialmente hacia destinos del Caribe, Estados Unidos y Europa.

En contraste, el turismo receptivo mostró una dinámica opuesta: en ese mismo período ingresaron 7.887.800 visitantes extranjeros, una caída del 20,9% interanual. El encarecimiento del país en dólares y la pérdida de atractivo cambiario incidieron en la decisión de viaje de turistas del exterior. Este desequilibrio ayuda a explicar por qué gran parte de las nuevas rutas de 2026 apuntan a captar demanda saliente y a reforzar la conectividad regional en temporadas específicas.

Las nuevas rutas internacionales de 2026: fechas y ciudades

El calendario de incorporaciones anunciadas para 2026 incluye más de una docena de rutas nuevas y refuerzos de frecuencias en corredores estratégicos:

Febrero

2 de febrero: Flybondi prevé inaugurar Buenos Aires–Encarnación (Paraguay), una conexión inédita que apunta a captar turismo y pasajeros frecuentes entre ambos países.

Marzo

29 de marzo: LATAM pondrá en marcha el vuelo directo Santiago de Chile–Neuquén, clave para la conectividad de la Patagonia norte, con impacto tanto turístico como corporativo, en una provincia atravesada por el desarrollo energético.

El caótico fin de semana de Flybondi: 242 vuelos demorados y más quejas de los pasajeros

Mayo

16 de mayo: la aerolínea dominicana Arajet comenzará a operar Punta Cana–Mendoza, sumando una conexión directa entre el Caribe y Cuyo.

23 de mayo: Plus Ultra incorporará una nueva frecuencia Madrid–Buenos Aires, ampliando la oferta en uno de los corredores más competitivos del mercado argentino.

Junio y julio: Mundial 2026 y temporada de invierno

5 de junio: Aerolíneas Argentinas lanzará el vuelo Córdoba–Miami con dos frecuencias semanales, que se mantendrán como ruta regular una vez finalizado el Mundial de Fútbol.

Vuelos especiales por el Mundial: en junio se sumarán operaciones charter Buenos Aires–Kansas City y Buenos Aires–Dallas, asociadas a los partidos de la Selección Argentina.

La tibia infracción del Gobierno a Flybondi y las imprecisiones en los comunicados de la low cost

Brasil–Patagonia (invierno):

15 de junio: LATAM inaugurará San Pablo–Bariloche.

26 de junio: GOL sumará San Pablo–Bariloche.

1 de julio: Aerolíneas Argentinas se incorporará a ese corredor.

San Pablo–Ushuaia:

1 de julio: LATAM abrirá San Pablo–Ushuaia.

7 de julio: GOL se sumará con su propia operación.

Caribe–Rosario:

16 de junio: Arajet iniciará Punta Cana–Rosario, ampliando la oferta internacional desde la ciudad santafesina.

Octubre

1 de octubre: World2Fly comenzará a operar Madrid–Rosario, con dos frecuencias semanales, lo que posiciona a Rosario entre las pocas ciudades del interior con conexión directa a Europa.

Qué cambia para los pasajeros

El impacto más visible es la descentralización del sistema aéreo. La apertura de rutas desde Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Bariloche y Ushuaia reduce la necesidad de pasar por Buenos Aires y acorta tiempos y costos para miles de viajeros del interior.

Además, la mayor competencia en corredores clave —como Argentina–España o Argentina–Estados Unidos— incrementa la disponibilidad de asientos y puede generar mejores condiciones tarifarias, aunque los precios finales seguirán dependiendo de la estacionalidad, la ocupación, el tipo de cambio y la estrategia comercial de cada aerolínea.