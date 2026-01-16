No habrá paro de controladores aéreos: el gobierno prolongó 5 días más la conciliación obligatoria

La secretaria de trabajo extendió nuevamente la conciliación obligatoria por el conflicto gremial que involucra a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Aumenta el riesgo de un nuevo paro de controladores aéreos durante las vacaciones: este viernes vence la conciliación obligatoria

Por este motivo, no podrán haber medidas de fuerza, de ninguna de las 2 partes hasta el 26 de enero. Aún está disponible una extensión más, pero el viernes 23 de enero hay agendada una audiencia entre las partes para continuar la negociación y calcular el impacto potencial que tendría una interrupción de los servicios de navegación aérea.

La prolongación se aprobó con el fin de que las partes continúen el diálogo y las negociaciones y para evitar las medidas sindicales en el momento de mayor demanda del sistema aeronáutico.

La secretaría de trabajo, por su parte, se mantiene alerta supervisando el conflicto y las condiciones de negociación, priorizando no perjudicar a los usuarios. La navegación aérea tiene carácter de esencial, lo que permite controlar medidas de fuerza extremas y establece parámetros para prevenir conflictos como suspensión masiva de vuelos.

El Gobierno denunció penalmente a los controladores de tránsito aéreo y judicializó el conflicto gremial

EANA se proclamó abierta al diálogo y a la búsqueda de la mejor solución. Su interés está en poder evitar grandes paros que perjudiquen tanto a pasajeros como a las aerolíneas. Según la normativa vigente, los paros deben ser comunicados con 5 días de anticipación, y no pueden afectar más del 45% de las operaciones totales.

ATEPSA, por su parte, reclama mejoras salariales y el cumplimiento de acuerdos que nunca fueron cumplidos. Además piden reanudar negociaciones pendientes, ya que en las audiencias realizadas no se hicieron propuestas de valor para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

