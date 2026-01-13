El caótico fin de semana de Flybondi: 242 vuelos demorados y más quejas de los pasajeros

Las demoras excesivas de la low cost Flybondi no dan tregua. Entre el 9 y el 12 de enero de 2026, la compañía acumuló 242 vuelos afectados, con un retraso total que alcanza los 4 años, 11 meses y 27 días, según datos del sitio especializado Failbondi, que sigue de cerca el desempeño operativo de las aerolíneas en Argentina.

El pasado viernes 9 de enero, PERFIL informó que entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, Flybondi había registrado 924 vuelos demorados, sumando un impactante total de 19 años, 6 meses y 5 días de tiempo perdido por los pasajeros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa ocasión, fuentes de la aerolínea señalaron que “ya el 4 de enero se incorporó un Airbus A320 en modalidad ACMI” y agregaron que “para el 10 de enero se prevé el arribo de otros cuatro aviones del mismo modelo”.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, se quedó con el control del correo OCA

Según explicaron, estas incorporaciones permitirían “tener una operación más ordenada, con mayor confiabilidad, lo que para los pasajeros debería traducirse en un mejor servicio”.

A pesar de estas promesas, los registros del fin de semana muestran que los problemas operativos persisten. La llegada de nuevas aeronaves aún no se traduce en mejoras perceptibles para los pasajeros, que siguen enfrentando retrasos prolongados y alteraciones en la programación de vuelos.

Vuelos más afectados por día

El viernes 9 de enero se contabilizaron 61 vuelos afectados, siendo el más retrasado el FO 5960 de Córdoba a Florianopolis, que partió 8 horas y 41 minutos más tarde de lo programado. Al día siguiente, el vuelo FO 5119 de Iguazú a Aeroparque acumuló un retraso de 11 horas y 53 minutos.

El domingo 11 de enero, con 54 vuelos demorados, el vuelo FO 5440 de Córdoba a Bariloche registró 15 horas de retraso. Finalmente, el lunes 12 de enero, con 56 vuelos afectados, el vuelo más demorado fue el FO 5950 de Aeroparque a Florianópolis, que partió 9 horas y 49 minutos tarde.

Caption

Según un relevamiento de redes sociales, Flybondi se ubica entre "las peores aerolíneas del mundo"

Fallas en la atención al cliente de Flybondi

La acumulación de demoras volvió a poner en foco las limitaciones del modelo de atención de Flybondi, que prioriza la gestión digital. “La compañía sumó recientemente herramientas de autogestión de cambios desde la web, además del call center, el mail y las redes sociales”, señalaron fuentes de la empresa.

No obstante, numerosos usuarios reportaron en redes sociales dificultades para acceder a información sobre horarios de reprogramación y confirmación de vuelos, lo que evidencia que las herramientas digitales todavía no logran absorber el impacto de las demoras masivas.

La operación de Flybondi sigue mostrando las limitaciones propias de su modelo low cost: flota reducida, alta rotación de aeronaves y un sistema de atención al pasajero centrado en herramientas digitales y autogestión desde la web.

Flybondi anunció un acuerdo para adquirir 35 aviones 0 km por 1.700 millones de dólares

En períodos de fuerte demanda o frente a imprevistos, estas características provocan que los retrasos se multipliquen rápidamente, afecten a numerosos vuelos y dejen a los pasajeros con opciones limitadas para reubicarse o recibir asistencia inmediata.

La persistencia de estas demoras significativas, a pesar de los anuncios de incorporación de nuevas aeronaves, evidencia la brecha entre las metas de expansión de Flybondi y su capacidad efectiva real para sostener una operación confiable día a día.



NG/fl