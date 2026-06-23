La Selección argentina volvió a encender la ilusión mundialista y el impacto ya se siente también en el turismo. Tras el resultado del partido del lunes 22 frente a Austria y la confirmación del primer puesto del grupo, las plataformas de viajes registraron un aumento de hasta el 300% en las búsquedas para viajar a Miami, donde el equipo disputará su partido de 16avos de final el próximo 3 de julio.

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En paralelo, Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales desde Buenos Aires hacia Dallas, una de las ciudades sede de la fase de grupos, con tarifas promocionales desde USD 655 final por pasajero para el tramo de ida. La propuesta apunta a captar la demanda de hinchas que buscan acompañar a la Selección en Estados Unidos y vivir de cerca la experiencia mundialista.

Tal como señalaron desde la empresa, para el tercer partido de la fase de grupos en Dallas que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio, la compañía programó dos salidas especiales desde Ezeiza:

- una el 25 de junio a las 23.30 y

- otra el 26 de junio a las 21.45.

Desde la compañía informaron que estos vuelos no suman millas Aerolíneas Plus.

Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a la Selección

En tanto, entre las propuestas disponibles para acompañar a Argentina en el partido del 3 de julio, Despegar informó paquetes de viaje a Miami para el período del 2 al 7 de julio, con vuelo y alojamiento incluidos.

Una de las alternativas parte desde $2.381.445 por persona e incluye vuelo con una escala de ida y una escala de vuelta, más alojamiento tres estrellas con ciclismo en las inmediaciones, jardín y terraza.

Otra opción disponible se ubica desde $2.431.665 por persona. En este caso, el paquete también contempla vuelo con una escala de ida y una escala de vuelta, junto con alojamiento cuatro estrellas con jardín y terraza.

“El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Tras el resultado de ayer y la confirmación del primer puesto del grupo, en Despegar registramos un aumento del 300% en las búsquedas para Miami de cara al partido de 16avos de final del 3 de julio”, señalaron desde la compañía.

Viajes de último momento y efecto Selección

El dato refleja cómo el fútbol y los viajes vuelven a potenciarse mutuamente en un contexto de alta expectativa. A medida que Argentina avanza en el torneo, crece la predisposición de los hinchas a organizar viajes de último momento para acompañar al equipo, aun con poco margen de planificación y con costos que se ajustan a la demanda de una competencia internacional.

Desde Despegar remarcaron que este comportamiento ya se vio en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico.

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Miami aparece como un destino clave para esta nueva etapa, no solo por ser sede del partido de 16avos, sino también por su conectividad aérea, su oferta hotelera y la fuerte presencia de comunidad latina. Dallas, en tanto, se suma al mapa de la demanda mundialista con los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas para la fase de grupos.

El delivery durante los partidos de la Scaloneta

Otro dato interesante es el del consumo en una plataforma de delivery durante los dos partidos que lleva jugados la selección argentina donde los pedidos crecieron más del 75% en las 4 horas previas a los encuentros.

Así, en el debut de la Selección frente a Argelia, el martes 16 de junio, PedidosYa registró un incremento del 47% en la cantidad de órdenes entre las 18 y las 22, en comparación con un día promedio, para la misma franja horaria, de los tres meses previos. En la previa del partido, los productos más elegidos fueron empanadas, cervezas, gaseosas, helados y hamburguesas, una combinación típica de encuentro con amigos o familia para ver a la Scaloneta.

El segundo partido, disputado el lunes 22 de junio frente a Austria, mostró un salto todavía mayor, aunque en otro horario de consumo. Entre las 10 y las 14, las órdenes en la plataforma crecieron 77% frente al promedio de los tres meses anteriores para esa misma franja. En este caso, los pedidos estuvieron liderados por gaseosas de 2 litros, empanadas, snacks y hamburguesas, lo que confirma que cada presentación de la Selección activa una dinámica propia de consumo, aun cuando los partidos se juegan en horarios menos habituales.

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