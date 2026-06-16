Mundial 2026: cómo viajar a Estados Unidos con pasaporte europeo.

El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya genera expectativas entre miles de aficionados argentinos que planean asistir al torneo. Para quienes poseen ciudadanía europea y cuentan con un pasaporte de la Unión Europea, el ingreso a territorio estadounidense puede resultar más sencillo que para quienes viajan únicamente con documentación argentina.

La principal ventaja es que numerosos países europeos integran el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (Visa Waiver Program). Esto permite ingresar al país por turismo o negocios durante un período de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que se obtenga previamente la autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Entre los países europeos incluidos en este programa se encuentran España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y otros miembros de la Unión Europea. Los viajeros que posean alguno de estos pasaportes pueden solicitar el ESTA de manera online antes de abordar su vuelo.

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Sin embargo, las autoridades estadounidenses recuerdan que la aprobación del ESTA no garantiza automáticamente el ingreso al país. La decisión final corresponde a los agentes migratorios en el punto de entrada. Además, el pasaporte utilizado debe ser electrónico (e-passport) y mantenerse vigente durante el viaje, cumpliendo con los requisitos establecidos por el programa.

También existen restricciones para algunos viajeros. Por ejemplo, determinadas personas que hayan visitado países específicos o que tengan ciertas nacionalidades adicionales podrían no ser elegibles para ingresar mediante el sistema ESTA y necesitarían tramitar una visa convencional.

De cara al Mundial, las autoridades estadounidenses y la FIFA impulsaron mecanismos para agilizar trámites migratorios de los aficionados que necesiten visa, aunque quienes viajen con un pasaporte europeo habilitado por el programa de exención podrán utilizar el procedimiento simplificado del ESTA.

Con millones de visitantes esperados para la mayor Copa del Mundo de la historia, los especialistas recomiendan iniciar los trámites con suficiente anticipación, verificar la vigencia de la documentación y revisar.