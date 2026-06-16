Un nene de 12 años murió tras atragantarse al comer una dona.

Una profunda conmoción generó en la ciudad de Nueva York la muerte de Jacob Medina, un niño de 12 años que sufrió un episodio de asfixia mientras comía una dona. El hecho ocurrió en los últimos días y provocó una ola de mensajes de dolor y solidaridad por parte de familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa a la que asistía. La policía investiga si el niño intentaba completar un reto viral de TikTok

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el menor se encontraba compartiendo una actividad cotidiana cuando comenzó a presentar dificultades para respirar tras ingerir parte del alimento. Las personas que estaban con él intentaron asistirlo y solicitaron ayuda médica de inmediato.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, el niño falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas del atragantamiento.

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La víctima fue identificada por las autoridades y medios estadounidenses como un estudiante de 12 años muy querido por su entorno. Compañeros de escuela, docentes y vecinos destacaron su personalidad, su entusiasmo por las actividades deportivas y el fuerte vínculo que mantenía con su familia.

Tras conocerse la noticia, la comunidad organizó homenajes y muestras de acompañamiento para los familiares. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de condolencias y los recuerdos compartidos por quienes lo conocieron.

El caso también volvió a poner en agenda la importancia de conocer técnicas básicas de primeros auxilios frente a episodios de asfixia por alimentos. Especialistas remarcan que actuar con rapidez puede resultar determinante en situaciones de emergencia, especialmente cuando se trata de niños.

Mientras la familia atraviesa el difícil momento, las autoridades locales continúan recopilando información sobre lo ocurrido. La tragedia generó una fuerte repercusión en Nueva York y renovó el debate sobre la capacitación en maniobras de emergencia en escuelas y espacios comunitarios.