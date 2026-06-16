Furor por el Mundial 2026: transformó su casa en un santuario de Lionel Messi y la Selección Argentina

La pasión por Lionel Messi trasciende fronteras, idiomas y culturas. Una de las historias más llamativas llegó desde Indonesia, donde un pescador transformó su humilde vivienda en un verdadero santuario dedicado al capitán de la selección argentina, demostrando hasta dónde puede llegar la admiración por una de las máximas figuras del fútbol mundial.

El protagonista de esta historia es un trabajador de la pesca que, cautivado por el talento y la trayectoria de Messi, decidió llenar cada rincón de su hogar con imágenes, pósters, camisetas, banderas y recuerdos relacionados con el astro rosarino. Las paredes de la vivienda están cubiertas con fotografías del futbolista en distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos hasta la consagración en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Según relataron medios locales, la admiración del pescador comenzó hace varios años, cuando empezó a seguir los partidos de Messi en Europa. Con el tiempo, su afición se convirtió en una colección cada vez más grande, alimentada por recortes de diarios, objetos decorativos y artículos vinculados al jugador argentino.

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La obtención del Mundial en 2022 marcó un punto de inflexión. Tras la histórica conquista de la selección argentina, el fanático decidió ampliar aún más su colección y dedicar espacios completos de su casa a homenajear a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos.

Las imágenes del hogar rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales. Muchos usuarios se sorprendieron al ver el nivel de dedicación y la cantidad de objetos relacionados con Messi reunidos en una vivienda ubicada a miles de kilómetros de la Argentina.

El fenómeno refleja la enorme popularidad que el capitán argentino mantiene en Asia. En países como Indonesia, millones de personas siguen las principales ligas de fútbol del mundo y consideran a Messi una referencia deportiva y personal por su perseverancia, humildad y éxito profesional.

La historia del pescador se suma a las numerosas muestras de admiración que el futbolista recibe en distintos rincones del planeta. Desde murales y estatuas hasta museos improvisados y colecciones privadas, la figura de Lionel Messi continúa inspirando a seguidores de todas las edades y nacionalidades, consolidando un legado que va mucho más allá de las canchas.