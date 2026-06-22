La Selección Argentina de fútbol proyecta su camino hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, una instancia donde los cruces reglamentarios estipulan que los clasificados del Grupo J deberán medirse ante los combinados que logren avanzar en el reñido Grupo H. Tras cosechar triunfos clave en las primeras jornadas frente a Argelia y Austria, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni comenzará el análisis táctico y de rendimiento de los cuatro integrantes de la zona vecina que definirán sus puestos en los próximos días.

La definición de los adversarios de la Albiceleste se encuentra estrechamente ligada a las posiciones finales del cuadrangular compuesto por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Según los datos oficiales que se desprenden del panel de resultados de la FIFA, la paridad matemática es absoluta a falta de una jornada completa, lo que abre un amplio abanico de posibilidades operativas para el primer cruce de eliminación directa del certamen internacional.

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Los rivales más probables para la Selección Argentina

El escenario principal para la Selección Argentina se consolidará el próximo sábado tras el cierre de su propia zona ante Jordania, donde un empate o una victoria asegurará el liderazgo definitivo. Si el conjunto nacional logra adjudicarse de forma matemática el primer puesto del Grupo J, su rival directo en la llave de dieciseisavos de final será el segundo clasificado del Grupo H, un lugar que actualmente se disputan tres selecciones de continentes diferentes.

España lidera el Grupo H con 4 puntos y una diferencia de gol de +4, producto de su reciente victoria por 4-0 ante Arabia Saudita y un empate inicial 0-0 frente a Cabo Verde. El equipo europeo se perfila como el rival menos probable para el debut eliminatorio de Argentina, ya que un empate en su última presentación frente a Uruguay le alcanzará para asegurar la cima de su zona y evitar el cruce directo con la Albiceleste.

El escenario principal para la Selección Argentina se consolidará el próximo sábado tras el cierre de su propia zona ante Jordania, donde un empate o una victoria asegurará el liderazgo definitivo.

El rival que aparece con mayores posibilidades matemáticas en el radar argentino es la Selección de Uruguay, que actualmente ocupa la segunda posición del Grupo H con 2 puntos y una diferencia de gol neutral de cero. Para que se concrete un clásico rioplatense en los dieciseisavos de final, el conjunto charrúa debe empatar ante España en la última jornada, siempre y cuando Cabo Verde no venza a Arabia Saudita por una diferencia de goles considerable en el partido simultáneo.

Por su parte, el seleccionado de Cabo Verde aparece como la gran sorpresa de la zona de cruces al registrar también 2 puntos en la clasificación general, igualando la línea de los uruguayos en partidos jugados, ganados y empatados. Conforme a las variables estadísticas analizadas por los especialistas deportivos, la escuadra africana se convertirá en el adversario de Argentina si logra derrotar a Arabia Saudita y Uruguay no consigue superar la diferencia de gol en su respectivo encuentro frente al seleccionado español.

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Las variables matemáticas de España y Arabia Saudita en el Grupo H

La complejidad del cuadro de situación de la Copa del Mundo contempla una última variable de menor probabilidad pero con sustento matemático real que involucra a la federación de Medio Oriente. Con un solo punto acumulado tras dos presentaciones, la Selección de Arabia Saudita mantiene opciones de acceder a la segunda colocación si golea a Cabo Verde en la fecha de cierre y España derrota de manera contundente al representativo uruguayo en el duelo estelar de la jornada del viernes 26 de junio.

En caso de ocurrir un tropiezo imprevisto de la Selección Argentina ante Jordania que la desplace hacia la segunda ubicación del Grupo J, la llave eliminatoria se invertirá por completo de cara al armado final de los cuadros de competencia. Bajo esa hipótesis de rendimiento, la Albiceleste se vería obligada a enfrentar al ganador definitivo del Grupo H, un puesto que el seleccionado de España tiene prácticamente asegurado gracias a su amplio margen de goles a favor en las estadísticas de la FIFA.

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