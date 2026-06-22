Messi y un penal que hizo arder las redes: los mejores memes de Argentina contra Austria

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, salió al campo para disputar su segundo encuentro frente a Austria en el Estadio Dallas con la ilusión intacta de revalidar el título obtenido en Qatar. Apenas arrancó el duelo, Twitter y el resto de las plataformas se llenaron de memes, pasando por el fanatismo extremo de quienes están viviendo el torneo a puro fútbol y hasta chistes sobre la piel de gallina que genera escuchar el himno en cada cancha.

Aquel instante que cambió por completo el clima fue, sin dudas, el penal que Messi terminó errando, un remate fallido que dejó a todos con el grito atragantado y que, como era de esperar, despertó de inmediato la reacción del ingenio argentino:

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