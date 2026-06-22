La Selección Argentina completará este sábado su participación en la primera etapa del campeonato cuando se enfrente a su par de Jordania en el marco de la tercera y última jornada del Grupo J. El trascendental compromiso, clave para determinar los cruces de la fase eliminatoria, se disputará en las instalaciones del Dallas Stadium en territorio estadounidense, con el arbitraje de la terna oficial aún por confirmar por parte de las autoridades de la FIFA.

El conjunto conducido técnicamente por Lionel Scaloni llegará al compromiso con el ánimo en alza y un panorama favorable de cara a la clasificación de la siguiente ronda. La delegación albiceleste logró capitalizar un gran rendimiento colectivo e individual durante sus primeras presentaciones en suelo norteamericano, sustentado por un poderío ofensivo comandado por su máxima figura y referente histórico.

De acuerdo con el cronograma oficial de partidos del certamen mundialista, el encuentro entre la Albiceleste y la escuadra asiática se transmitirá en directo a partir de las 23:00 (hora de Argentina). Las alternativas del encuentro definitivo se podrán seguir a través de las pantallas de la señal deportiva nacional TyC Sports, que habilitará sus frecuencias tradicionales tanto en calidad estándar como en alta definición para todo el territorio nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina vs Austria: Messi volvió a brillar y la selección de Scaloni clasificó a 16avos del Mundial 2026

El rendimiento de la Selección Argentina en las dos primeras fechas del Mundial

El plantel nacional arriba a esta instancia decisiva luego de un andar sólido en sus compromisos previos dentro del Grupo J. En el partido inaugural del torneo internacional, la Argentina se impuso con autoridad al golear 3-0 a Argelia, un resultado que le permitió acomodarse rápidamente en la cima de la tabla y manejar los tiempos del grupo con mayor tranquilidad.

Posteriormente, el equipo campeón del mundo ratificó sus credenciales al superar en un reñido partido a su par de Austria por 2-0. En aquella presentación, la jerarquía de las individualidades de la liga profesional y la solidez estructural del mediocampo fueron suficientes para desactivar el planteo defensivo propuesto por el representativo europeo.

La gran figura de la doble jornada inicial fue, de manera indiscutida, el capitán de la Selección Argentina. Tras anotar tres goles en el debut, Lionel Messi convirtió otros dos tantos frente a Austria para liquidar el encuentro, alcanzando de esta manera una marca notable de cinco festejos acumulados en apenas dos compromisos consecutivos con la camiseta nacional en la actual Copa del Mundo.

Tras anotar tres goles en el debut, Lionel Messi convirtió otros dos tantos frente a Austria para liquidar el pleito, alcanzando de esta manera una marca notable de cinco festejos acumulados en apenas dos compromisos consecutivos.

Por su parte, el rival de turno de la Albiceleste arrastra una realidad futbolística diferente pero peligrosa en términos de necesidades deportivas. El seleccionado de Jordania cayó por 3-1 ante Austria en un partido sumamente intenso, donde los asiáticos lograron descontar mediante una anotación de su delantero Ali Olwan, aunque no fue suficiente para evitar la caída ante el orden táctico de los austríacos.

El historial de la Selección Argentina ante rivales asiáticos en copas del mundo

La preparación de la Selección Argentina para este tercer compromiso incluye un minucioso análisis de las características del fútbol asiático, un terreno donde el seleccionado nacional posee amplios antecedentes históricos. A lo largo de las últimas décadas, el equipo albiceleste se midió con diversos representativos de la Confederación Asiática de Fútbol en el plano internacional de mayores.

Los antecedentes demuestran que, si bien la jerarquía técnica suele favorecer a las potencias sudamericanas, los cruces mundialistas frente a estos equipos demandan una preparación física rigurosa. Las transiciones rápidas de defensa a ataque y la disciplina colectiva constituyen los principales argumentos tácticos que suelen presentar estos seleccionados ante las potencias occidentales.

El cuerpo técnico liderado por Scaloni evaluará la condición física de los futbolistas que sumaron mayor cantidad de minutos en la reciente victoria contra los europeos. La cercanía entre los encuentros obliga a una dosificación de cargas para evitar lesiones y asegurar que la estructura principal llegue en óptimas condiciones físicas a los duelos de eliminación directa.

El desenlace del Grupo J mantendrá la atención en paralelo con lo que ocurra en el otro compromiso de la zona, donde Austria medirá fuerzas con el combinado argelino. La combinación de resultados de la jornada de sábado terminará por configurar las llaves definitivas de los octavos de final, iniciando la etapa más exigente de la competencia deportiva global.

API / EM