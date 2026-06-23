Así reaccionó la prensa internacional al histórico récord de Lionel Messi: "El rey del mundo"

El triunfo de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en Dallas no sólo aseguró la clasificación de la albiceleste a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con puntaje perfecto, sino que marcó un hito sin precedentes en la historia del fútbol moderno.

A días de cumplir 39 años, Lionel Messi convirtió los dos goles del encuentro y alcanzó la estratosférica cifra de 18 tantos en Copas del Mundo. La prensa extranjera reaccionó de inmediato ante la descomunal actuación del astro argentino, quien superó de forma definitiva los registros de Miroslav Klose y de la brasileña Marta.

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"Líder sin distinción de género": España y Francia destacan el impacto global

Desde España, el diario Marca puso el foco en la magnitud estadística del logro de "La Pulga". El periódico madrileño resaltó que, con su doblete, Messi rompió todas las barreras posibles: "El primero le permitió igualar la marca absoluta de Marta; el segundo, en tiempo agregado, lo puso por encima de todos los nombres que habían dominado la estadística", explicaron, subrayando que ahora el argentino "lidera sin distinción de género la lista histórica de goleadores mundialistas", dejando atrás los 17 gritos de la leyenda brasileña.

Messi 2-Austria 0: Mozart es argentino

Por su parte, El País de Madrid tituló con un emotivo "El viejo Messi emociona al mundo" y calificó el partido del rosarino como "una nueva exhibición".

Al mismo tiempo, en Francia, el prestigioso diario L'Equipe se rindió ante la vigencia del '10' con un encabezado contundente: "Mundial: Messi, un doblete, un récord y una leyenda". Los franceses destacaron que el delantero ya garantizó el pase de ronda y cerraron con una pregunta que se hace todo el planeta: "¿Hasta dónde llegará?".

Messimposible

"Klose destronado" y el elogio unánime en Sudamérica

En Alemania, el diario Bild revivió el minuto exacto del primer gol (las 19:39 del lunes 22 de junio) para anunciar con espectacularidad: "¡Messi roba un récord! ¡A las 19:39, Klose fue destronado!". El medio germano incluyó además una felicitación especial del propio Miroslav Klose, quien en una charla con Süddeutsche Zeitung bromeó con hidalguía: "Siempre he dicho que Messi no es malo. ¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!".

El impacto en la región no fue menor. El País de Uruguay remarcó la increíble dependencia positiva del equipo en su capitán, señalando que Messi "marcó los cinco goles que la Albiceleste suma en la actual Copa del Mundo" para sostener el puntaje ideal. Finalmente, desde Brasil, O Globo admitió el agotamiento de recursos para describir al futbolista de Inter Miami: "Se han utilizado todos los adjetivos imaginables para describir la genialidad inagotable de Lionel Messi. Tanto es así que cualquiera parecería repetitivo e insuficiente". Para el medio brasileño, es un "alivio" que el considerado "mejor jugador de nuestro tiempo" siga logrando hazañas que prescinden de explicaciones.