martes 23 de junio de 2026
DEPORTES
MUNDIAL 2026

Así reaccionó la prensa internacional al histórico récord de Lionel Messi: "El rey del mundo"

Tras su doblete ante Austria, los principales medios del planeta elogiaron al capitán argentino. Quien alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales sin distinción de género.

MESSI
TALENTO ÚNICO. El Diez que hace soñar con cosas imposibles. | | AFA
Agregar PERFIL en Google

El triunfo de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en Dallas no sólo aseguró la clasificación de la albiceleste a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con puntaje perfecto, sino que marcó un hito sin precedentes en la historia del fútbol moderno.

A días de cumplir 39 años, Lionel Messi convirtió los dos goles del encuentro y alcanzó la estratosférica cifra de 18 tantos en Copas del Mundo. La prensa extranjera reaccionó de inmediato ante la descomunal actuación del astro argentino, quien superó de forma definitiva los registros de Miroslav Klose y de la brasileña Marta.

Bild Messi 23062026

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

"Líder sin distinción de género": España y Francia destacan el impacto global

Desde España, el diario Marca puso el foco en la magnitud estadística del logro de "La Pulga". El periódico madrileño resaltó que, con su doblete, Messi rompió todas las barreras posibles: "El primero le permitió igualar la marca absoluta de Marta; el segundo, en tiempo agregado, lo puso por encima de todos los nombres que habían dominado la estadística", explicaron, subrayando que ahora el argentino "lidera sin distinción de género la lista histórica de goleadores mundialistas", dejando atrás los 17 gritos de la leyenda brasileña.

Messi 2-Austria 0: Mozart es argentino

Marca Messi 23062026

Por su parte, El País de Madrid tituló con un emotivo "El viejo Messi emociona al mundo" y calificó el partido del rosarino como "una nueva exhibición".

El País Madrid Messi 23062026

Al mismo tiempo, en Francia, el prestigioso diario L'Equipe se rindió ante la vigencia del '10' con un encabezado contundente: "Mundial: Messi, un doblete, un récord y una leyenda". Los franceses destacaron que el delantero ya garantizó el pase de ronda y cerraron con una pregunta que se hace todo el planeta: "¿Hasta dónde llegará?".

Messimposible

L'equipe Messi 23062026

"Klose destronado" y el elogio unánime en Sudamérica

En Alemania, el diario Bild revivió el minuto exacto del primer gol (las 19:39 del lunes 22 de junio) para anunciar con espectacularidad: "¡Messi roba un récord! ¡A las 19:39, Klose fue destronado!". El medio germano incluyó además una felicitación especial del propio Miroslav Klose, quien en una charla con Süddeutsche Zeitung bromeó con hidalguía: "Siempre he dicho que Messi no es malo. ¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!".

O globo Messi 23062026

El impacto en la región no fue menor. El País de Uruguay remarcó la increíble dependencia positiva del equipo en su capitán, señalando que Messi "marcó los cinco goles que la Albiceleste suma en la actual Copa del Mundo" para sostener el puntaje ideal. Finalmente, desde Brasil, O Globo admitió el agotamiento de recursos para describir al futbolista de Inter Miami: "Se han utilizado todos los adjetivos imaginables para describir la genialidad inagotable de Lionel Messi. Tanto es así que cualquiera parecería repetitivo e insuficiente". Para el medio brasileño, es un "alivio" que el considerado "mejor jugador de nuestro tiempo" siga logrando hazañas que prescinden de explicaciones.

También te puede interesar
En esta Nota