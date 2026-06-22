Argentina sufrió ante Austria pero apareció un Messi intratable: clasificación a 16avos y un nuevo récord histórico

Jugó la Selección Argentina, ganó su segundo partido sin goles en contra y está en 16avos de final. Sufrió mucho con Austria, mucho más que lo que había sufrido con Argelia. Este lunes 22 erró un penal, tuvo pocas situaciones de gol, pero también es cierto que aún manejando la pelota casi todo el segundo tiempo, el rival no tuvo más que una única situación clara de gol, bien conjurada por Emiliano Martínez.

Pero la Argentina tiene a Lionel Andrés Messi, que se levantó de errar un penal, metió un golazo en el primer tiempo y apareció como un fantasma en el tiempo de descuento para rubricar el triunfo. Con casi 39 años, parece un chiste enumerar la cantidad de récords que va venciendo partido a partido.

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Argentina tuvo un partido contra un rival serio, que casi no tuvo errores, pero al que la selección de Lionel Scaloni, que tampoco se equivocó, no le dejó acercarse al arco defendido por el Dibu. “Austria te metió en tu área”, dirá algún contrera, pero los que vemos el vaso medio lleno entendemos que es parte de la estrategia. La Selección Argentina deja que el rival tenga la pelota sin lastimar, lo deja que venga, que se confíe, que se canse, y lo liquida de contragolpe, con sorpresa y velocidad. Hubo tres o cuatro intentos en este sentido, pero no pudo liquidarlo. Y cuando todos nos preguntábamos si habría alguna que quedara bien, digamos como la de Di María ante Francia en 2022…

La respuesta es que no quedó, pero la inventó Messi, al que todos dábamos por muerto de cansancio, sin aire para intentar nada más, pero apareció como un fantasma y adiós Austria.

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¿Cómo contar su segundo gol? ¿La pelota que le pone a Julián? ¿La facilidad con que va a buscar el rebote? ¿Las gambetas en el metro cuadrado más poblado de Austria? La puta madre, ¡qué jugador!

Dos minutos antes nos preguntábamos cómo calificar su actuación, después de errar un penal y hacer un golazo, sí. Pero pudo poco en el segundo tiempo. Intentó algunos pases en profundidad, bajó a recuperar la pelota, recibió algún patadón. Pero no había logrado nada importante y Austria venía y venía.

Y cuando pedíamos la hora, el tipo adelantó el reloj y decidió terminar el partido antes que el árbitro. Aceleró un poco y puso claridad en una jugada que se había complicado. El 2 a 0 puede ser un resultado exagerado para este partido, al que quizá le caería mejor un 1 a 1, porque la Argentina jugó bien de a ratos, y Austria, intentó todo lo que pudo. Pero como bien dijo su director técnico, "las debilidades de Argentina se resumen fácilmente: descubrimos pocas, si acaso alguna". Y la Argentina, que no tuvo un gran partido, no se equivocó.

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El último mundial de Messi debió ser el de Rusia 2018, por edad. Ya fue una suerte de Bonus Track el que ganó con la Argentina en Qatar. ¿Cómo explicar ahora lo que está haciendo en este Mundial 2026, aún con la cabeza en la salud de su padre Jorge? En apenas dos partidos destrozó el récord de goles convertidos en un mundial por Miroslav Klose, al que igualó ante Argelia con sus tres goles y lo superó este lunes con los dos a Austria. Pero además, en el amistoso ante Islandia se había convertido en el jugador más viejo en hacer un gol para la Selección Argentina, hito que va corriendo con cada gol que marca.

Y este lunes metió otro hito que parece una falta de respeto: es el jugador que más penales erró en los mundiales. Hasta en eso es récord.

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Ah, y según un estadígrafo que está loco por Messi (¿quién no?), es la primera vez que Lío hace un gol un 22 de junio, y según esos datos, tampoco ha convertido un 27 de junio (Cuidate, Jordania)… En un calendario imaginario de 366 días, sólo le quedan 78 sin convertir goles…

Allá va la selección de Scaloni con un Messi intratable. El director técnico que mejor lo rodeó, que rompió con el esquema Messidependiente. Pero ese esquema también lo está rompiendo el extraterrestre que nació en Rosario. Al borde de los 39 años, cuando muchos ya tratan de superar la depresión post retiro, Messi la sigue rompiendo en su selección y en un Mundial, para que todos tengamos un rato de belleza y felicidad en el país de las tristezas.