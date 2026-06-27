Los emotivos mensajes de los famosos despidiendo a Ernestina Pais

La periodista, conductora, empresaria y actriz Ernestina Pais falleció este viernes poco antes de las 20 horas, al protagonizar un accidente al ser embestida por un tren cuando iba a bordo de su auto en el paso ubicado en Sáenz Peña y El Cano. Importantes figuras del mundo del espectáculo le dieron el último adiós.

El director, dramaturgo y actor José María Muscari, en cuya obra trabajaba Pais, escribió: "Chau, Ernes, que seas feliz en tu eternidad. QEPD. 'El divorcio del año', así te despido, feliz y actuando". Ángel de Brito, conductor de LAM, fue más directo "Que tristeza. Querida Ernestina. QEPD". La icónica actriz Graciela Borges lamentó la muerte escribiendo: "Nuestra querida Ernestina Pais. Tristeza infinita".

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La modelo Floppy Tesouro despidió a su amiga compartiendo una foto de la periodista, junto a su año de nacimiento y fallecimiento, más la frase QEPD. La actriz y productora Nazarena Vélez fue más emotiva: "Tristeza absoluta. Una gran mujer. Se te va a extrañar".

Lío Pecoraro, conductor especializado en espectáculos, escribió: "Lamento profundamente la partida tan espantosa de Ernestina Pais. Una mina que difícilmente luchó contra las adicciones y siempre quiso salir adelante. Mis condolencias". Débora Plager compartió una extensa carta que le había escrito a Paris para despedirla.

Sergio Marchi, emblemático referente del periodismo, recordó a su colega: "Lamento muchísimo la muerte de Ernestina Pais en un accidente automovilístico. Tenía 54 años. La conocí cuando era fotógrafa de 'Inrockuptibles' y fui a uno de sus programas de televisión. Un abrazo a sus familiares y amigos".

La referente política Victoria Donda escribió "Lamentamos profundamente la partida de Ernestina. Pais, una mujer comprometida con su historia y nuestra historia. Gracias por tu compromiso siempre. Un abrazo fuerte a toda su familia y seres queridos".