Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el Tren de la Costa en Martínez

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio en un terrible accidente ocurrido cuando el auto que manejaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Martínez, en el partido de San Isidro.

Ernestina Pais

De acuerdo a fuentes policiales a las que tuvo acceso TN, el atroz final de la periodista y conductora se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, como dijimos en Martínez, y las causas se están investigando Las primeras versiones indican que el Honda Civic negro de Pais habría cruzado con la barrera baja y fue impactado de lleno sobre el lateral del conductor.

El auto de Ernestina Pais, destrozado en las vías.

Cuando los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, comprobaron que la periodista había fallecido y que era la única ocupante del vehículo. Peritos y bomberos están determinando de qué manera sucedió el siniestro.

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La investigación está en manos de la UFI de Martínez.

Ernestina Pais

El accidente automovilístico previo de Ernestina Pais

Ernestina Pais protagonizó el pasado 3 de marzo un accidente automovilístico en Avenida del Libertador y Las Heras. De acuerdo al control policial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentina (NA), la periodista chocó su vehículo contra un auto estacionado y, posteriormente, no quiso hacer el test de alcoholemia correspondiente; por ese motivo se le labró un acta positiva y su vehículo fue enviado al playón municipal.

Según el expediente policial, el vehículo Honda City, manejado por País golpeó a un Alfa Romeo que estaba estacionado. Poco después, efectivos de la Comisaría 5.ª del Balneario y personal de Tránsito local llegaron al lugar para hacer los controles correspondientes.

El reporte oficial indica que no hubo heridos de gravedad: solo se produjeron daños materiales.

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