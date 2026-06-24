Cómo murieron y quiénes eran las cuatro hermanas que se ahogaron en un accidente vial en La Pampa

Cuatro mujeres oriundas de la localidad de 25 de Mayo murieron ahogadas la tarde-noche del lunes tras despistar y quedar atrapadas dentro de la camioneta Ford EcoSport en la que viajaban, la cual cayó y quedó sumergida en una depresión inundada del lago Bajo Giuliani, en la provincia de La Pampa.

El trágico siniestro vial ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35, un sector que carece por completo de iluminación artificial y donde la traza forma una encrucijada en “T”. Las ocupantes del rodado se trasladaban con el sensible objetivo de llegar a la ciudad de Santa Rosa para visitar a otra de sus hermanas, quien se encuentra internada debido a una enfermedad en el Hospital Favaloro.

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El accidente se desencadenó cuando la conductora del vehículo, identificada como la única sobreviviente, no advirtió el final de la traza vial o no logró frenar a tiempo debido a la falta de visibilidad en la zona. Como consecuencia, la camioneta atravesó la calzada por completo, superó el guardarraíl de contención y se sumergió en las heladas aguas de la laguna, que registraban una temperatura de apenas 3 °C.

La mujer que logró salir de la cabina por sus propios medios, Dominga Fortunata Sosa (49), dio aviso inmediato a los rescatistas sobre la presencia de las otras cuatro tripulantes atrapadas, lo que dio inicio a un complejo operativo de emergencia en el lugar.

Cristina, María Olga, Rosa y Raquel Sosa (de izq. a der.). Las hermanas murieron ahogadas en el siniestro vial en La Pampa.

El operativo de rescate en el Bajo Giuliani y el estado de la sobreviviente

Tras recibir la alerta de la sobreviviente, se desplegó un intenso operativo que incluyó a la Policía de La Pampa, el cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). Las tareas de rescate y la localización de los cuerpos de las restantes ocupantes presentaron severas complicaciones derivadas de la profundidad del agua acumulada y las dificultades estructurales para acceder de forma segura al vehículo sumergido.

A raíz del despliegue de las fuerzas de seguridad, el tránsito sobre la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido durante varias horas para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia.

La conductora y única persona que logró salvar su vida fue asistida en el lugar por los profesionales del SEM y trasladada de urgencia a un centro de salud local, donde ingresó en un severo estado de shock debido a la gravedad de la situación y la exposición térmica.

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La familia Sosa está integrada por ocho hermanos y en el vehículo se trasladaban cinco de las mujeres. La conductora y única sobreviviente, las víctimas fatales fueron identificadas oficialmente por las autoridades como Cristina Sosa (66), María Olga Sosa (59), Raquel Esmeralda Sosa (54) y Rosa Estela Sosa (53), cuyos restos comenzaron a ser velados la mañana de este miércoles en el SUM de su ciudad natal, generando una profunda conmoción y luto en la comunidad del extremo sudoeste de La Pampa.

Las cinco hermanas viajaban desde 25 de Mayo a Santa Rosa para visitar a otra internada en el Hospital Favaloro.

El dolor de la comunidad por la pérdida de las hermanas Sosa y el recuerdo de sus trabajos

Las vidas de las víctimas fatales estaban estrechamente ligadas a las instituciones de 25 de Mayo, donde eran muy reconocidas y apreciadas por los vecinos, quienes expresaron en redes sociales: “Qué tristeza tan profunda nos envuelve”. Cristina Sosa, la mayor de las hermanas, era jubilada del hospital Jorge Ahuad de dicha localidad, donde prestó servicios durante varios años tras haber superado serias complicaciones de salud durante la pandemia por Covid-19 que la habían dejado al borde de la muerte.

Por su parte, Raquel Esmeralda Sosa también formaba parte del personal activo del mismo centro médico regional, cuyas autoridades manifestaron en sus redes: “Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria. Descansen en paz”.

Por otro lado, María Olga Sosa mantenía un estrecho vínculo con la comunidad educativa local, ya que se desempeñaba como portera en la Escuela N° 248 "Crezca Grande". Ante la trágica noticia, el centro escolar emitió un sentido comunicado: “La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una querida integrante de nuestro plantel.

Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros”.

En tanto, Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana fallecida, era ama de casa y su historia reciente guardaba un doloroso antecedente: el 26 de julio del año pasado, familiares de su marido (tres mujeres y un varón de 25 de Mayo) fallecieron al chocar de frente contra un camión sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de Catriel (Neuquén), en medio de una tormenta de nieve.

Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35, un sector que carece por completo de iluminación artificial y donde la traza forma una encrucijada en “T”.

Cuál es la hipótesis del despiste en el lago Bajo Giuliani

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza vial o no logró frenar a tiempo en un sector que carece por completo de iluminación artificial, en un punto donde la intersección de ambas rutas forma una encrucijada en “T”.

El escenario del siniestro, el Bajo Giuliani, se ubica en un sector crítico a unos 10 kilómetros de la capital. Se trata de una depresión natural del terreno que, tras sucesivos períodos de lluvias, acumula agua de manera constante y forma una laguna profunda al costado de las banquinas, sitio donde además funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de Santa Rosa, transformándose la noche del lunes en el epicentro de una tragedia que enluta a toda la provincia.

MEG/fl