Un colectivo perdió el control en Mar del Plata, se subió a la vereda y mató a una mujer

Una mujer murió y otras seis personas resultaron heridas este lunes por la tarde en Mar del Plata, luego de que un colectivo de la línea 532 perdiera el control, se subiera a la vereda y atropellara a varios peatones que circulaban por la costanera céntrica de la ciudad.

La tragedia ocurrió en la zona del Skate Park Bristol, un concurrido espacio público ubicado en la intersección de Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, donde el transporte público impactó de lleno contra el mobiliario urbano y los transeúntes.

El siniestro se registró en plena tarde, cuando el vehículo de gran porte se desvió imprevistamente de su calzada habitual por causas que aún se investigan.

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El Municipio de General Pueyrredon informó, a través de sus Secretarías de Seguridad y Salud, que el operativo de asistencia desplegado en el lugar constató el fallecimiento inmediato de una mujer a raíz del impacto.

Asimismo, ambulancias del SAME coordinaron el traslado urgente de los damnificados, quienes ingresaron bajo el protocolo de código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la localidad costera.

Fuentes médicas del establecimiento sanitario confirmaron que entre los pacientes derivados de urgencia se encuentra un adolescente de 15 años, quien sufrió traumatismos faciales severos y una fractura en uno de sus miembros superiores.

El estado de salud de los heridos

El parte oficial emitido por las autoridades del hospital precisó que otros cinco adultos ingresaron con cuadros complejos que requirieron la intervención inmediata de los equipos de emergencias, guardia y diagnóstico.

Entre los lesionados graves se reportó a un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una fractura expuesta de fémur, cuyo pronóstico permanece bajo estricta evaluación de los profesionales.

La tragedia ocurrió en la zona del Skate Park Bristol

Otras dos mujeres adultas sufrieron heridas de similar consideración, presentando fractura de cadera en un caso, y fractura de fémur en el otro, mientras permanecen internadas en el área de traumatología del centro de salud.

La nómina de afectados en el HIGA se completa con una paciente que ingresó con fractura de pelvis y pérdida de conocimiento, y otra mujer que debió recibir curaciones por una severa herida cortante en el cuero cabelludo.

Agentes policiales y peritos de la Policía Científica trabajaron en la intersección costera para determinar la mecánica del accidente y constatar si existió una falla mecánica en la unidad o una descompensación del chofer.

BGD/ML