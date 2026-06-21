Una familia santiagueña murió en Tucumán tras chocar con un camión en la Ruta 9

Una familia de cuatro personas oriunda de Santiago del Estero murió en el acto este sábado a la madrugada, cerca de las 4:30 horas, tras chocar la parte trasera de un camión con acoplado en el kilómetro 1251 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad tucumana de Agua Azul. El trágico accidente ocurrió cuando el vehículo mayor se incorporó a la ruta desde un campo de caña de azúcar, momento en el que fue embestido por el automóvil en el que viajaban las víctimas, lo que desató una investigación judicial para esclarecer las causas del impacto.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Alberto Díaz (57 años, quien conducía el Ford Ka gris), Sandra Isabel Ligios (59), Macarena Russo Ligios (31) y Albertina Russo Suárez (7). Tras el siniestro, la Unidad Fiscal de Homicidios N°2 del Centro Judicial Capital dispuso la inmediata detención e imputación del chofer del camión Mercedes Benz L1624, un hombre de 45 años identificado como Cristian José Beltrán, bajo el cargo de homicidio culposo, además de ordenar el secuestro de ambos vehículos para los peritajes correspondientes.

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Detalles del choque fatal en Agua Azul

Según consignó el medio local Contexto Tucumán, el camión conducido por Beltrán acababa de salir de una plantación de caña de azúcar cuando ingresó a la vía nacional, donde fue impactado por el Ford Ka. Las cuatro personas que viajaban en el auto particular fallecieron de manera instantánea debido a la gravedad de la colisión.

Hasta el momento, los investigadores no han determinado si existió algún tipo de desperfecto técnico en el automóvil que impidiera al conductor maniobrar o frenar a tiempo para evitar el choque por alcance.

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La investigación judicial y el estado de la ruta

A pesar de que el hecho ocurrió en plena madrugada, el comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, descartó que el camión circulara sin las luces reglamentarias. No obstante, la autoridad policial hizo una advertencia sobre las condiciones de transitabilidad en la zona. “Últimamente en nuestros caminos, durante la noche, algunas partes no se observan bien. Si se viaja de noche, no son tan visibles, sobre todo en la parte de abajo”, aseguró el comisario Ruiz.

La justicia mantiene secuestrados ambos rodados mientras los peritos mecánicos y accidentológicos desarrollan las tareas necesarias para determinar con exactitud la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades penales definitivas.

MEG