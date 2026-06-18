Conmoción en el Mundial: Ismael Koné sufrió una fractura expuesta en el triunfo de Canadá ante Qatar

El mediocampista de la selección de Canadá, Ismael Koné, sufrió una impactante fractura expuesta en su pierna izquierda durante los primeros minutos del segundo tiempo en el encuentro que su equipo disputó este jueves contra Qatar, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El violento episodio, que paralizó los corazones de los asistentes en el estadio de Vancouver, derivó en la inmediata hospitalización del futbolista y la expulsión directa del agresor qatarí.

La dramática secuencia se desencadenó a los 8 minutos del complemento, tras una desmedida y severa entrada del mediocampista qatarí Assim Madibo. El futbolista asiático impactó de lleno contra Koné, provocando una lesión visiblemente devastadora que encendió las alarmas de los cuerpos médicos.

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Tanto los compañeros de equipo del jugador canadiense como sus propios adversarios se tomaron la cabeza y gesticularon desesperadamente hacia el banco de suplentes para exigir el rápido ingreso de las asistencias médicas de la FIFA.

La salida del futbolista lesionado estuvo enmarcada por un momento de profunda emotividad en las tribunas. Todo el estadio de Vancouver despidió al mediocampista bajo un enorme coro de aplausos y coreó unánimemente su nombre en señal de apoyo ante el adverso panorama médico que deberá afrontar en las próximas horas.

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Por su parte, las consecuencias disciplinarias para el infractor fueron inmediatas. El árbitro del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa a Assim Madibo, una determinación que dejó al combinado dirigido técnicamente por el español Julen Lopetegui en una situación sumamente compleja y debilitada en el aspecto deportivo.

Conforme a las crónicas del partido recabadas por los medios internacionales, Madibo reaccionó con una visible angustia al percatarse del daño infligido a su colega. El mediocampista qatarí se llevó de inmediato las manos a la cabeza y rompió en llanto sobre el césped antes de enfilar hacia el vestuario visitante.

Una contundente victoria por 6 a 0 a favor de Canadá

La expulsión de Madibo agudizó la crisis futbolística del seleccionado de Qatar, que en ese momento ya jugaba condicionado por una sanción previa. El conjunto asiático terminó el compromiso con nueve jugadores debido a la expulsión anterior de Al Amin, decretada durante la primera mitad del juego.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro de la segunda fecha del certamen mundialista se saldó con una contundente victoria por 6 a 0 a favor de Canadá. Sin embargo, el festejo del conjunto local quedó completamente opacado por la consternación reinante en el vestuario a raíz de la baja de una de sus piezas fundamentales.

BGD/ML