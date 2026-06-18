Quién es Edin Džeko, el delantero bosnio que jugó contra Argentina en 2014 y hoy fue titular contra Suiza

El delantero bosnio Edin Džeko vuelve a concentrar la atención del fútbol internacional al formar parte del once titular para enfrentar al seleccionado de Suiza. El experimentado atacante, recordado por la afición local por haber sido la principal amenaza de su país frente a la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Brasil 2014, ratifica su vigencia absoluta en la alta competencia.

A sus 40 años, el futbolista nacido en Sarajevo ostenta una marca privilegiada que lo posiciona en la primera línea de la historia contemporánea del deporte. Džeko se consolida actualmente como el séptimo máximo goleador activo a nivel de selecciones nacionales en todo el mundo, un registro que comparte con figuras de renombre global.

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La leyenda de Džeko con la selección de Bosnia

Su andar en el plano internacional con la camiseta de Bosnia y Herzegovina comenzó a edificarse hace casi dos décadas, transformándose en el capitán, símbolo y máximo artillero histórico de su país. Su potencia física y su notable capacidad técnica dentro del área le permitieron sostener un promedio de gol formidable a lo largo de los años.

El punto álgido de su carrera con el combinado nacional se produjo precisamente en la antesala y el desarrollo del Mundial de 2014. Aquella fue la primera y única participación de Bosnia en una cita ecuménica como nación independiente, un hito histórico que tuvo al atacante como principal estandarte futbolístico.

Su andar en el plano internacional con la camiseta de Bosnia y Herzegovina comenzó a edificarse hace casi dos décadas, transformándose en el capitán, símbolo y máximo artillero histórico de su país.

Durante la fase de grupos de aquel torneo, Džeko comandó la ofensiva que enfrentó al equipo conducido por Alejandro Sabella en el estadio Maracaná. En ese compromiso, que terminó con victoria albiceleste por 2-1, el delantero exhibió las credenciales que lo consagraron en las ligas más exigentes del planeta.

El exitoso paso de Edin Džeko por el Manchester City y la elite europea

La reputación del artillero balcánico se cimentó a base de títulos en el exigente fútbol del Viejo Continente. Uno de los ciclos más recordados de su trayectoria profesional se dio durante su estadía en el Manchester City, club en el que desembarcó tras haber descollado en el Wolfsburgo de Alemania.

En la institución británica, el atacante formó parte de la histórica generación que devolvió al club a los primeros planos de la Premier League. Sus goles resultaron determinantes para la obtención de campeonatos locales, incluyendo la recordada definición de la liga en la temporada 2011/2012.

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Su perfil de delantero completo, con un destacado juego aéreo y capacidad para resolver con ambos perfiles, le permitió emigrar con éxito hacia la Serie A de Italia. Tanto en la Roma como posteriormente en el Inter de Milán, el jugador revalidó su condición de romperredes infalible.

Las estadísticas oficiales de la FIFA y los organismos de historia deportiva colocan su nombre en un pedestal de regularidad difícil de emular. La vigencia que demuestra en el actual compromiso en la Copa del Mundo expone la rigurosa preparación física que estiró su carrera por encima del promedio habitual.

La figura de Džeko trasciende las fronteras de su país debido al impacto social que significó su surgimiento en una nación marcada por los conflictos bélicos de los años noventa. Su transformación en una estrella de nivel mundial inspiró a las posteriores camadas de deportistas de los Balcanes.

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