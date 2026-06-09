Científicos del CONICET explorarán los cañones submarinos de Chubut: Cuándo y cómo zarpará la nueva misión al Mar Argentino

Un grupo de 19 científicos argentinos, pertenecientes en su mayoría al CONICET, volverá a explorar las profundidades del Mar Argentino a bordo del buque oceanográfico internacional Falkor (too). La nueva misión, denominada Talud Continental V, se centrará en el estudio biológico de zonas completamente inexploradas del Atlántico Sudoccidental.

Según el informe oficial publicado por el CONICET, la campaña científica se desarrollará en colaboración con el Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos. Los investigadores enfocarán sus esfuerzos en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a las costas de la provincia de Chubut, a unos 600 kilómetros de la línea de tierra.

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La expedición tendrá una duración estricta de 23 días y su inicio está planificado para abril de 2027, aunque las autoridades científicas señalaron que existe la posibilidad latente de que el inicio de las operaciones en el mar se adelante para febrero de ese mismo año.

El objetivo principal de este despliegue tecnológico y profesional es avanzar hacia una nueva frontera del margen continental argentino, permitiendo ampliar de forma sustancial el rango de observación alcanzado en las campañas oceanográficas previas y estudiar la distribución de la fauna marina de norte a sur.

El buque R/V Falkor (too) alojó a los científicos del CONICET durante la expedición al cañón de Mar del Plata

Los expertos del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) adelantaron que buscarán superar la barrera de los 4.000 metros de profundidad. En estas áreas remotas, los científicos estiman una alta probabilidad de hallar especies nuevas para la ciencia y registrar Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Los hitos alcanzados en el cañón de Mar del Plata

La nueva travesía marítima se sustenta sobre el notable éxito alcanzado durante la misión Talud Continental IV, realizada entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad, el equipo de profesionales exploró el imponente cañón submarino de Mar del Plata.

Aquel hito científico permitió recolectar muestras biológicas cruciales y registrar imágenes en ultra alta definición gracias al uso, por primera vez en la región, del vehículo operado remotamente ROV SuBastian, operado de forma conjunta por el personal científico y técnico a bordo de la embarcación.

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Durante las inmersiones de la cuarta campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria que incluyó la detección de más de 40 especies potencialmente nuevas para el conocimiento científico global.

"Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia", afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y jefe científico designado para la expedición.

Por su parte, el investigador Martín Brogger, especialista del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), destacó el valor de generar datos abiertos para la conservación del mar. El científico remarcó la importancia de comprender estos ambientes remotos y su rol en la regulación climática global.

El ROV SuBastian, vehículo operado remotamente por los científicos a bordo del R/V Falkor (too)

El equipo multidisciplinario que conformará la tripulación científica de la campaña reúne a especialistas de diversas instituciones nacionales, tales como el CADIC, el IIMyC, el IBBEA, el IDEA, y las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina.

Al igual que en la edición anterior, la misión mantendrá un esquema de ciencia abierta, transmitiendo las inmersiones del robot submarino en vivo y en directo para todo el mundo, complementado con actividades educativas en tiempo real destinadas a escuelas de todo el territorio nacional.

BGD / AF